В СУХУМЕ СТАРТУЕТ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТУРНИР ПО БАСКЕТБОЛУ «КУБОК ПАМЯТИ С.В. БАГАПШ»
Сухум. 2 июля 2023. Абхазия-Информ. 2-6 июля в городе Сухум пройдет XII Международный турнир по баскетболу среди мужских команд «Кубок памяти Сергея Васильевича Багапш».
Участники международного турнира по баскетболу памяти Сергея Багапш побывали в селе Джгерда, возложили цветы у мемориала второму президенту Абхазии.
Главный судья соревнований, первый вице-президент Олимпийской академии Юга России, заслуженный тренер РСФСР и Республики Абхазия Александр Банников вспомнил, как начиналось возрождение баскетбола в Абхазии после войны, отметил огромный вклад в это дело Сергея Багапш.
Делегация также побывала в селе Тамыш, где проходили мероприятия, посвящённые 30-летию Тамышской операции во время Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг.
Открытие турнира баскетболу «Кубок памяти С.В. Багапш» состоится 2 июля в 14:00 в Республиканской детско-юношеской спортивной школе игр (парк имени Надежды Курченко).
Турнир организован Государственным комитетом РА по делам молодежи и спорту и Федерацией баскетбола РА при поддержке сотовой компании «Амобайл».
Об этом сообщает Госкомспорта РА.
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