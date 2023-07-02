 

В мире

ИНОСТРАНЦЫ СОКРАТИЛИ ФИНАНСОВУЮ ПОМОЩЬ УКРАИНЕ
ноября 04 2022

ИНОСТРАНЦЫ СОКРАТИЛИ ФИНАНСОВУЮ ПОМОЩЬ УКРАИНЕ

Финансовая поддержка Вооруженных сил Украины (ВСУ) со стороны иностранцев значительно сократилась. Об этом сообщает польский портал Onet.pl. Как пишет…
ИТАЛИЯ ПРИОСТАНОВИЛА РАССМОТРЕНИЕ НОВОГО ПАКЕТА ПОСТАВОК ОРУЖИЯ УКРАИНЕ
ноября 02 2022
ИТАЛИЯ ПРИОСТАНОВИЛА РАССМОТРЕНИЕ НОВОГО ПАКЕТА ПОСТАВОК ОРУЖИЯ УКРАИНЕ
НАЗВАНО НАСТОЯЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ПОГИБШИХ РОССИЙСКИХ ВОЕННЫХ В ЗОНЕ ПРОВЕДЕНИЯ СПЕЦОПЕРАЦИИ
сентября 21 2022
НАЗВАНО НАСТОЯЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ПОГИБШИХ РОССИЙСКИХ ВОЕННЫХ В ЗОНЕ ПРОВЕДЕНИЯ СПЕЦОПЕРАЦИИ

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Июль 2023 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

В СУХУМЕ СТАРТУЕТ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТУРНИР ПО БАСКЕТБОЛУ «КУБОК ПАМЯТИ С.В. БАГАПШ»

Новости Воскресенье, 02 июля 2023 15:15
Оцените материал
(0 голосов)
В СУХУМЕ СТАРТУЕТ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТУРНИР ПО БАСКЕТБОЛУ «КУБОК ПАМЯТИ С.В. БАГАПШ»

Сухум. 2 июля 2023. Абхазия-Информ. 2-6 июля в городе Сухум пройдет XII Международный турнир по баскетболу среди мужских команд «Кубок памяти Сергея Васильевича Багапш».

Участники международного турнира по баскетболу памяти Сергея Багапш побывали в селе Джгерда, возложили цветы у мемориала второму президенту Абхазии.

Главный судья соревнований, первый вице-президент Олимпийской академии Юга России, заслуженный тренер РСФСР и Республики Абхазия Александр Банников вспомнил, как начиналось возрождение баскетбола в Абхазии после войны, отметил огромный вклад в это дело Сергея Багапш.

Делегация также побывала в селе Тамыш, где проходили мероприятия, посвящённые 30-летию Тамышской операции во время Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг.
Открытие турнира баскетболу «Кубок памяти С.В. Багапш» состоится 2 июля в 14:00 в Республиканской детско-юношеской спортивной школе игр (парк имени Надежды Курченко).

Турнир организован Государственным комитетом РА по делам молодежи и спорту и Федерацией баскетбола РА при поддержке сотовой компании «Амобайл».

Об этом сообщает Госкомспорта РА.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Воскресенье, 02 июля 2023 15:21

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ОТКРЫТОЕ ПЕРВЕНСТВО И ЧЕМПИОНАТ АБХАЗИИ ПО КАРАТЭ КЕКУСИНКАЙ ПРОШЛИ В СУХУМЕ
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.