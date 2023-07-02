В СУХУМЕ СТАРТУЕТ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТУРНИР ПО БАСКЕТБОЛУ «КУБОК ПАМЯТИ С.В. БАГАПШ»

Участники международного турнира по баскетболу памяти Сергея Багапш побывали в селе Джгерда, возложили цветы у мемориала второму президенту Абхазии.



Главный судья соревнований, первый вице-президент Олимпийской академии Юга России, заслуженный тренер РСФСР и Республики Абхазия Александр Банников вспомнил, как начиналось возрождение баскетбола в Абхазии после войны, отметил огромный вклад в это дело Сергея Багапш.



Делегация также побывала в селе Тамыш, где проходили мероприятия, посвящённые 30-летию Тамышской операции во время Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг.

Открытие турнира баскетболу «Кубок памяти С.В. Багапш» состоится 2 июля в 14:00 в Республиканской детско-юношеской спортивной школе игр (парк имени Надежды Курченко).



Турнир организован Государственным комитетом РА по делам молодежи и спорту и Федерацией баскетбола РА при поддержке сотовой компании «Амобайл».

Об этом сообщает Госкомспорта РА.