ИСПОЛНИЛОСЬ 17 ЛЕТ СО ДНЯ ОБРАЗОВАНИЯ МЧС АБХАЗИИ

Сухум. 4 июля 2023. Абхазия-Информ. 4 июля, в День спасателя, исполнилось 17 лет со дня образования МЧС Республики Абхазия. Официальные мероприятия начались с церемонии возложения цветов в парке Боевой славы в центре Сухума. Затем торжества продолжились в зале заседаний Кабинета министров.

В праздничном мероприятии приняли участие руководитель Администрации президента Джансух Нанба, врио председателя СГБ Темур Ахиба, министр обороны Владимир Ануа, министр туризма Теймураз Хишба, министр здравоохранения Эдуард Бутба, председатель таможенного комитета Отар Хеция, представители министерств и ведомств.

Джансух Нанба зачитал поздравительную речь от президента Аслана Бжания.

«Уважаемые сотрудники МЧС Абхазии!

От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником!

Сегодня отмечается 17-ая годовщина создания Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Абхазия. На протяжении этих лет, благодаря грамотному руководству и профессионализму сотрудников МЧС, в нашей стране налаживалась и совершенствовалась система обеспечения безопасности граждан и гостей Республики Абхазия.

Работа в МЧС требует от людей не только профессионализма, но и мужества, смелости, решительности и бескорыстия. Каждый день, рискуя своими жизнями, спасая жизни людей, вы сталкиваетесь с различными трудностями, неожиданными вызовами и аварийными ситуациями. Но, независимо от того, какая задача стоит перед вами, работа всегда выполняется на высшем уровне.

Желаю всему личному составу Министерства крепкого здоровья и неиссякаемого оптимизма. Пусть удача и терпение сопутствуют вам при выполнении сложных задач, а дома окружают забота и любовь близких людей.

Пусть ваше мужественное служение людям будет многократно воздано человеческой благодарностью спасенных и их родных».

В своем выступлении министр по ЧС, генерал-лейтенант Лев Квициния поздравив личный состав министерства с профессиональным праздником, отметил весомый вклад ветеранов службы в дело становления и развития ведомства, поставил перед сотрудниками ведомства новые задачи в деле повышения профессионального уровня.

Официальная часть празднования 17-летия МЧС Абхазии завершилась награждением личного состава ведомственными наградами и присвоением очередных воинских званий.