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Абхазия Информ

МАКСИМ РЕШЕТНИКОВ: У АБХАЗИИ ИМЕЮТСЯ БОЛЬШИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ

Новости Вторник, 04 июля 2023 22:27
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МАКСИМ РЕШЕТНИКОВ: У АБХАЗИИ ИМЕЮТСЯ БОЛЬШИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ

Сухум. 4 июля 2023. Абхазия-Информ. Министр экономического развития России Максим Решетников, посетивший Абхазию с однодневным рабочим визитом,  рассказал журналистам о его  целях и результатах.

Максим Решетников вместе с вице-премьером, министром экономики Кристиной Озган посетил ряд объектов, восстанавливаемых за счет российской финансовой помощи в рамках Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Абхазии.

После  встречи с президентом  Асланом Бжания,  на которой обсуждались вопросы реализации Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Республики Абхазия, состоялась встреча российского министра с премьер-министром Александром Анкваб.

«Я очень  рад быть в гостеприимной и солнечной Абхазии. Традиционно, у нас летом бывает встреча. Одна из ее  целей – это объезд основных строек, которые республика реализует при поддержке федерального бюджета», –  сказал министр журналистам.

Речь идет об объектах  энергетической, коммунальной инфраструктуры, введение в строй которых будет способствовать улучшению качества жизни жителей Абхазии.

«Эти объекты  одновременно важны  и для  российских туристов, которые сюда приезжают.  В прошлом году более миллиона россиян здесь отдохнуло. Надеюсь, что цифра  этого года, несмотря на погодные условия,  выйдет на эти же параметры», – отметил Решетников. 

Он назвал крайне важным  стабильное энергоснабжение республики, с которым  есть проблемы, а также функционирование  очистных сооружений, чтобы не загрязнять море.

В рамках однодневного визита министр экономического развития РФ посетил  строящийся полигон твердых бытовых отходов и несколько энергетических объектов.  

Еще один блок вопросов был связан с развитием экономики Абхазии.

«Мы обсуждали изменения,  которые  происходят в республике. Первое, что нужно отметить, это то, что растет экономика. Это видно по статистическим показателям,  по росту ВВП, но  еще более наглядно –  по росту собственных доходов бюджета. Республика наращивает темпы роста, и на сегодняшний момент 58% доходов обеспечиваются республикой и только 42%  – это субсидии из федерального бюджета РФ», – отметил Решетников.

Обсуждались в течение дня и  вопросы энергетики.

«Действительно,  республика выполняет  взятые на себя обязательства, идет постепенное выравнивание тарифов, соответственно, деньги выделяются не только из федерального бюджета на содержание в нужном состоянии крупнейших объектов. Очень важно, что республика  и сама формирует  финансовый поток, чтоб были местные кадры, чтобы нормально обслуживалось оборудование. Мы видим, что за счет федерального бюджета поддерживается 5-6 подстанций, а их до 50,  поэтому нужно, чтобы механизм работал самостоятельно, эффективно», – сказал министр.

Решетников обратил внимание на важность поэтапного изменения тарифов, чтобы обеспечивалась необходимая  социальная   защита  населения.  

«Есть крупные энергетические объекты, которые нужны для того же аэропорта и  которые требуют дополнительных инвестиций. Мы обсуждали, на каких условиях, как и насколько это приемлемо для республики, чтобы туда зашли инвесторы. Все это вопросы  в комплексе, они очень важные и требуют большой  внутренней  дискуссии», – отметил министр.

По словам Решетникова, все вопросы, которые обсуждаются, имеют прямое отношение к развитию республики, созданию  новых рабочих мест, повышению заработной  платы.

«Без этого рост заработной платы и  выполнение социальных обязательств, которые республика взяла на себя, обеспечить будет непросто. А сейчас существует большое окно возможностей, потому что российский турист, российская экономика переориентируется, и Абхазия может воспользоваться этими возможностями,  чтобы осуществить экономический прорыв.  Надо сказать, что в последние годы это и происходит», –  сказал Решетников.

Он отметил, что обсуждались  и вопросы, связанные с  крупными  инвестиционными  проектами, одним из которых является аэропорт.   

«Суперзадача, которую Аслан Георгиевич Бжания с российским руководством поставили перед нами – это, чтобы в ближайшее время провести открытый, прозрачный конкурс на привлечение инвесторов. Мы сразу обозначили, чтобы был четкий, прозрачный проект-соглашение с обязательствами, которые берет на себя инвестор, чтобы это были не просто обещания построить, но  предусматривались и санкции, если объект  вовремя не  будет построен», – сказал он.

По словам министра,  в настоящее время ведется детальная работа с текстом   соглашения по аэропорту.

На сегодняшних встречах обсуждался также вопрос  поддержки местных производителей.

«Мы обсуждали, что надо запустить как можно быстрее эту программу, договорились принять ряд дополнительных решений и некоторые условия смягчить, чтоб местная экономика развивалась. Здесь есть  большие возможности для производства строительных материалов, а это – то, что экономике республики понадобится, потому что будут реализовываться крупные проекты, будут идти инвестиции, и очень важно не завозить стройматериалы издалека, а производить их здесь. Здесь также имеются большие возможности  для развития пищевой  промышленности. У вас прекрасное производство напитков, в том числе и  безалкогольных. Очень важно помочь местным предпринимателям», –  сказал министр.

По словам Решетникова,  экономика не может развиваться ориентируясь только на пришлых инвесторов.

«Всегда в основе должен лежать местный бизнес, местные бизнесмены, которые где-то  заработали деньги, но потом возвращают  их на родину, вкладывают и развивают ее экономику», –  сказал Максим Решетников.

Кристина Озган отметила, что Минэкономразвития России является уполномоченным органом по программам, которые реализуются в Абхазии благодаря поддержке РФ.

Она поблагодарила Максима Решетникова за внимание к Абхазии и ее проблемам.

«Мы не одно соглашение подписали с вами. Это  говорит о том, сколько внимания и труда вкладывается вами в развитие наших отношений», – сказала Озган.

Решетников отметил, что это делается по поручению президентов двух стран

«И для  Владимира Владимировича и для правительства   РФ вопросы развития Абхазии –  это вопросы, которые постоянно на повестке и контроле. Это целенаправленная политика, которая проводится последние годы», –  сказал он.

Озган отметила, что в российско-абхазских отношениях выстраивается системный подход  к решению стоящих задач.

«Мы недавно утвердили программу социально-экономического развития Абхазии и  подписали межправительственное соглашение, которое определяет обязательства и ответственность сторон по реализации программных  мероприятий. У нас в  программе  две составляющие –  социальная и инвестиционная», – сказала Озган.

По ее словам, Россия оказывает  поддержку Абхазии в решении вопросов энергетики, водоснабжения, водоотведения, развития крупных инвестиционных проектов, отдельных отраслей экономики. Эта господдержка осуществляется в разных формах, в том числе и таких, как  субсидии, законодательное сопровождение, особый  инвестиционный  режим и др.

«Всё это должно способствовать тому, чтобы экономика Абхазии вышла на более высокий  уровень развития, мы стали самодостаточными и могли успешно развиваться в ближайшей перспективе. Я думаю, что у нас все получится», – сказала Кристина Озган.

Об этом сообщает Апсныпресс.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Вторник, 04 июля 2023 22:41

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