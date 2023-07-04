МАКСИМ РЕШЕТНИКОВ: У АБХАЗИИ ИМЕЮТСЯ БОЛЬШИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ

Сухум. 4 июля 2023. Абхазия-Информ. Министр экономического развития России Максим Решетников, посетивший Абхазию с однодневным рабочим визитом, рассказал журналистам о его целях и результатах.

После встречи с президентом Асланом Бжания, на которой обсуждались вопросы реализации Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Республики Абхазия, состоялась встреча российского министра с премьер-министром Александром Анкваб.

«Я очень рад быть в гостеприимной и солнечной Абхазии. Традиционно, у нас летом бывает встреча. Одна из ее целей – это объезд основных строек, которые республика реализует при поддержке федерального бюджета», – сказал министр журналистам.

Речь идет об объектах энергетической, коммунальной инфраструктуры, введение в строй которых будет способствовать улучшению качества жизни жителей Абхазии.

«Эти объекты одновременно важны и для российских туристов, которые сюда приезжают. В прошлом году более миллиона россиян здесь отдохнуло. Надеюсь, что цифра этого года, несмотря на погодные условия, выйдет на эти же параметры», – отметил Решетников.

Он назвал крайне важным стабильное энергоснабжение республики, с которым есть проблемы, а также функционирование очистных сооружений, чтобы не загрязнять море.

В рамках однодневного визита министр экономического развития РФ посетил строящийся полигон твердых бытовых отходов и несколько энергетических объектов.

Еще один блок вопросов был связан с развитием экономики Абхазии.

«Мы обсуждали изменения, которые происходят в республике. Первое, что нужно отметить, это то, что растет экономика. Это видно по статистическим показателям, по росту ВВП, но еще более наглядно – по росту собственных доходов бюджета. Республика наращивает темпы роста, и на сегодняшний момент 58% доходов обеспечиваются республикой и только 42% – это субсидии из федерального бюджета РФ», – отметил Решетников.

Обсуждались в течение дня и вопросы энергетики.

«Действительно, республика выполняет взятые на себя обязательства, идет постепенное выравнивание тарифов, соответственно, деньги выделяются не только из федерального бюджета на содержание в нужном состоянии крупнейших объектов. Очень важно, что республика и сама формирует финансовый поток, чтоб были местные кадры, чтобы нормально обслуживалось оборудование. Мы видим, что за счет федерального бюджета поддерживается 5-6 подстанций, а их до 50, поэтому нужно, чтобы механизм работал самостоятельно, эффективно», – сказал министр.

Решетников обратил внимание на важность поэтапного изменения тарифов, чтобы обеспечивалась необходимая социальная защита населения.

«Есть крупные энергетические объекты, которые нужны для того же аэропорта и которые требуют дополнительных инвестиций. Мы обсуждали, на каких условиях, как и насколько это приемлемо для республики, чтобы туда зашли инвесторы. Все это вопросы в комплексе, они очень важные и требуют большой внутренней дискуссии», – отметил министр.

По словам Решетникова, все вопросы, которые обсуждаются, имеют прямое отношение к развитию республики, созданию новых рабочих мест, повышению заработной платы.

«Без этого рост заработной платы и выполнение социальных обязательств, которые республика взяла на себя, обеспечить будет непросто. А сейчас существует большое окно возможностей, потому что российский турист, российская экономика переориентируется, и Абхазия может воспользоваться этими возможностями, чтобы осуществить экономический прорыв. Надо сказать, что в последние годы это и происходит», – сказал Решетников.

Он отметил, что обсуждались и вопросы, связанные с крупными инвестиционными проектами, одним из которых является аэропорт.

«Суперзадача, которую Аслан Георгиевич Бжания с российским руководством поставили перед нами – это, чтобы в ближайшее время провести открытый, прозрачный конкурс на привлечение инвесторов. Мы сразу обозначили, чтобы был четкий, прозрачный проект-соглашение с обязательствами, которые берет на себя инвестор, чтобы это были не просто обещания построить, но предусматривались и санкции, если объект вовремя не будет построен», – сказал он.

По словам министра, в настоящее время ведется детальная работа с текстом соглашения по аэропорту.

На сегодняшних встречах обсуждался также вопрос поддержки местных производителей.

«Мы обсуждали, что надо запустить как можно быстрее эту программу, договорились принять ряд дополнительных решений и некоторые условия смягчить, чтоб местная экономика развивалась. Здесь есть большие возможности для производства строительных материалов, а это – то, что экономике республики понадобится, потому что будут реализовываться крупные проекты, будут идти инвестиции, и очень важно не завозить стройматериалы издалека, а производить их здесь. Здесь также имеются большие возможности для развития пищевой промышленности. У вас прекрасное производство напитков, в том числе и безалкогольных. Очень важно помочь местным предпринимателям», – сказал министр.

По словам Решетникова, экономика не может развиваться ориентируясь только на пришлых инвесторов.

«Всегда в основе должен лежать местный бизнес, местные бизнесмены, которые где-то заработали деньги, но потом возвращают их на родину, вкладывают и развивают ее экономику», – сказал Максим Решетников.

Кристина Озган отметила, что Минэкономразвития России является уполномоченным органом по программам, которые реализуются в Абхазии благодаря поддержке РФ.

Она поблагодарила Максима Решетникова за внимание к Абхазии и ее проблемам.

«Мы не одно соглашение подписали с вами. Это говорит о том, сколько внимания и труда вкладывается вами в развитие наших отношений», – сказала Озган.

Решетников отметил, что это делается по поручению президентов двух стран

«И для Владимира Владимировича и для правительства РФ вопросы развития Абхазии – это вопросы, которые постоянно на повестке и контроле. Это целенаправленная политика, которая проводится последние годы», – сказал он.

Озган отметила, что в российско-абхазских отношениях выстраивается системный подход к решению стоящих задач.

«Мы недавно утвердили программу социально-экономического развития Абхазии и подписали межправительственное соглашение, которое определяет обязательства и ответственность сторон по реализации программных мероприятий. У нас в программе две составляющие – социальная и инвестиционная», – сказала Озган.

По ее словам, Россия оказывает поддержку Абхазии в решении вопросов энергетики, водоснабжения, водоотведения, развития крупных инвестиционных проектов, отдельных отраслей экономики. Эта господдержка осуществляется в разных формах, в том числе и таких, как субсидии, законодательное сопровождение, особый инвестиционный режим и др.

«Всё это должно способствовать тому, чтобы экономика Абхазии вышла на более высокий уровень развития, мы стали самодостаточными и могли успешно развиваться в ближайшей перспективе. Я думаю, что у нас все получится», – сказала Кристина Озган.

Об этом сообщает Апсныпресс.