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Абхазия Информ

В СЕЛЕ МАРКУЛА ВЕДУТСЯ РАБОТЫ ПО УСТАНОВКЕ МЕМОРИАЛА ПОГИБШИМ В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ НАРОДА АБХАЗИИ

Новости Вторник, 04 июля 2023 22:41
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В СЕЛЕ МАРКУЛА ВЕДУТСЯ РАБОТЫ ПО УСТАНОВКЕ МЕМОРИАЛА ПОГИБШИМ В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ НАРОДА АБХАЗИИ

Сухум. 4 июля 2023. Абхазия-Информ. Строительство Мемориала погибшим в селе Маркула Очамчырского района приурочено к 30-летию со Дня Победы и Независимости в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов. 

По словам заместителя главы Очамчырского района Отара Акаба, место для Мемориала было выбрано не случайно.

«Именно здесь в Маркуле проходил первый танковый бой. Нашими солдатами были подбиты три вражеских танка», – рассказал он. 

В напоминание об этом эпизоде Отечественной войны частью композиции Мемориала станет установленный на специальном постаменте танк. Для установки танка проведены необходимые работы по заливке бетонного постамента, также установлен цоколь ограды Мемориала. 

Производитель работ МУП «Горстрой» Очамчырского района Астамур Квеквескири рассказал, что далее по плану работ будет произведена укладка брусчатки, установлены фонари и лавочки, и в самом конце на место будут помещены мемориальная плита и танк. Территория мемориала также будет озеленена, вокруг будут высажены деревья. 

Строительные работы идут по графику, несмотря на незначительные простои из-за неблагоприятной погоды.

«Нехватки материалов и финансирования строительства мы не испытываем», – отметил Квеквескири.

На строительство Меморила из республиканского бюджета было выделено 3,9 млн рублей. Согласно условиям договора, все работы должны быть завершены 31 августа 2023 г.

Прочитано 2 раз Последнее изменение Вторник, 04 июля 2023 22:47

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