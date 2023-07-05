АСЛАН БЖАНИЯ ПОЗДРАВИЛ НИКОЛАСА МАДУРО С ДНЕМ НЕЗАВИСИМОСТИ ВЕНЕСУЭЛЫ
Сухум. 5 июля 2023. Абхазия-Информ. Президент Аслан Бжания поздравил президента Венесуэлы Николаса Мадуро с национальным праздником – Днем независимости.
«В этот день, 212 лет назад, народ Венесуэлы под руководством освободителя Симона Боливара провозгласил новое независимое государство.
Любовь к свободе и готовность поддержать борьбу за нее объединяет наши народы. Боливарианская Республика Венесуэла в числе первых признала независимость Республики Абхазия, заложив прочный фундамент братских, дружественных отношений, которые поступательно развиваются и укрепляются.
Всестороннее укрепление связей с Венесуэлой остается очень важным направлением внешней политики Абхазии. Убежден, что и впредь наши страны продолжат прилагать совместные усилия для упрочнения добрых традиций братской дружбы и сотрудничества между нашими странами», – отмечается в поздравлении.
Аслан Бжания пожелал Николасу Мадуро крепкого здоровья и плодотворной деятельности при выполнении ответственной государственной миссии, а всему свободолюбивому народу Венесуэлы мира, благополучия и процветания.
Последнее от Super User
- ПАРЛАМЕНТ УТВЕРДИЛ ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА ЗА 2022 ГОД
- В СЕЛЕ КАЦИКЫТ ПОСТРОИЛИ НОВЫЙ МОСТ
- УТВЕРЖДЕНА НОВАЯ СТРУКТУРА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СУХУМ
- ДЕЛЕГАЦИЯ МВД АБХАЗИИ ПОСЕТИЛА ЦОДД ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ
- В СЕЛЕ МАРКУЛА ВЕДУТСЯ РАБОТЫ ПО УСТАНОВКЕ МЕМОРИАЛА ПОГИБШИМ В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ НАРОДА АБХАЗИИ