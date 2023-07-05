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Абхазия Информ

АСЛАН БЖАНИЯ ПОЗДРАВИЛ НИКОЛАСА МАДУРО С ДНЕМ НЕЗАВИСИМОСТИ ВЕНЕСУЭЛЫ

Новости Среда, 05 июля 2023 16:49
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АСЛАН БЖАНИЯ ПОЗДРАВИЛ НИКОЛАСА МАДУРО С ДНЕМ НЕЗАВИСИМОСТИ ВЕНЕСУЭЛЫ

Сухум. 5 июля 2023. Абхазия-Информ. Президент Аслан Бжания поздравил  президента Венесуэлы Николаса Мадуро с национальным праздником – Днем  независимости.

«В этот день, 212 лет назад, народ Венесуэлы под руководством освободителя Симона Боливара провозгласил новое независимое государство.

Любовь к свободе и готовность поддержать борьбу за нее объединяет наши народы. Боливарианская Республика Венесуэла в числе первых признала независимость Республики Абхазия, заложив прочный фундамент братских, дружественных отношений, которые поступательно развиваются и укрепляются.

Всестороннее укрепление связей с Венесуэлой остается очень важным направлением внешней политики Абхазии. Убежден, что и впредь наши страны продолжат прилагать совместные усилия для упрочнения добрых традиций братской дружбы и сотрудничества между нашими странами», – отмечается в поздравлении.

Аслан Бжания пожелал Николасу Мадуро крепкого здоровья и плодотворной деятельности при выполнении ответственной государственной миссии, а всему свободолюбивому народу Венесуэлы мира, благополучия и процветания.

Прочитано 12 раз Последнее изменение Среда, 05 июля 2023 16:54

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