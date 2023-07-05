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Абхазия Информ

ДЕЛЕГАЦИЯ МВД АБХАЗИИ ПОСЕТИЛА ЦОДД ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ

Новости Среда, 05 июля 2023 16:54
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ДЕЛЕГАЦИЯ МВД АБХАЗИИ ПОСЕТИЛА ЦОДД ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ

Сухум. 5 июля 2023. Абхазия-Информ. В целях изучения передового опыта организации дорожного движения 4 июля 2023 года делегация Министерства внутренних дел Республики Абхазия, возглавляемая Министром внутренних дел генерал-майором милиции Робертом Киут, совершила официальный рабочий визит в Центр организации дорожного движения (ЦОДД) правительства Москвы.

Представители МВД Абхазии посетили Ситуационный центр Российской столицы, откуда происходит управление интеллектуальной транспортной системой г. Москвы, которая развивается с 2011 года и включает в себя обширный список направлений: «умные» светофоры, системы автоматической фиксации нарушений ПДД, мониторинг дорожного движения, контроль за городским и речным транспортом и многие другие функции. 

По итогам встречи Роберт Киут поблагодарил участников за продуктивную встречу, а руководитель ЦОДД г. Москва Михаил Кизлык в свою очередь отметил, что учитывая тесные связи России и Республики Абхазия, они были бы рады делиться своими знаниями и опытом по вопросам безопасности дорожного движения.

Об этом сообщает сайт МВД Абхазии.

Прочитано 8 раз Последнее изменение Среда, 05 июля 2023 17:00

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