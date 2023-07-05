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Абхазия Информ

УТВЕРЖДЕНА НОВАЯ СТРУКТУРА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СУХУМ

Новости Среда, 05 июля 2023 17:00
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УТВЕРЖДЕНА НОВАЯ СТРУКТУРА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СУХУМ

Сухум. 5 июля 2023. Абхазия-Информ. Глава администрации города Сухум Беслан Эшба подписал распоряжение «Об утверждении структуры администрации города Сухум».

Структура администрации города Сухум:

глава администрации города,

три заместителя главы администрации,

управляющий делами администрации города,

помощник главы администрации,

советник главы администрации,

ответственный секретарь по делам несовершеннолетних.

Департаменты:

департамент жилищно-коммунального хозяйства,

департамент организации безопасности дорожного движения,

департамент экономики и транспорта,

департамент по социальным вопросам.

Отделы:

правовой отдел,

отдел кадров,

отдел бухгалтерского учёта и отчётности,

бщий отдел (канцелярия),

отдел градостроительного регулирования и архитектуры,

отдел землеустройства,

отдел опеки и попечительства,

отдел по организации мероприятий и рекламе,

отдел международных связей,

отдел информационного обеспечения,

отдел муниципального имущества и приватизации,

отдел организационно-хозяйственного обеспечения администрации города Сухум.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Среда, 05 июля 2023 17:04

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