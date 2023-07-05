УТВЕРЖДЕНА НОВАЯ СТРУКТУРА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СУХУМ
Сухум. 5 июля 2023. Абхазия-Информ. Глава администрации города Сухум Беслан Эшба подписал распоряжение «Об утверждении структуры администрации города Сухум».
Структура администрации города Сухум:
глава администрации города,
три заместителя главы администрации,
управляющий делами администрации города,
помощник главы администрации,
советник главы администрации,
ответственный секретарь по делам несовершеннолетних.
Департаменты:
департамент жилищно-коммунального хозяйства,
департамент организации безопасности дорожного движения,
департамент экономики и транспорта,
департамент по социальным вопросам.
Отделы:
правовой отдел,
отдел кадров,
отдел бухгалтерского учёта и отчётности,
бщий отдел (канцелярия),
отдел градостроительного регулирования и архитектуры,
отдел землеустройства,
отдел опеки и попечительства,
отдел по организации мероприятий и рекламе,
отдел международных связей,
отдел информационного обеспечения,
отдел муниципального имущества и приватизации,
отдел организационно-хозяйственного обеспечения администрации города Сухум.
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