В СЕЛЕ КАЦИКЫТ ПОСТРОИЛИ НОВЫЙ МОСТ

По его словам, из республиканского бюджета на строительство моста было выделено 9 млн 940 тысяч рублей.

Новый мост через реку Малый Кодор построили в селе Кацикыт Гулрыпшского района. Об этом журналистам рассказал главный инженер госпредприятия «Абхазберегозащита» Юрий Воробьев.

Сухум. 5 июля 2023. Абхазия-Информ. Новый мост через реку Малый Кодор построили в селе Кацикыт Гулрыпшского района. Об этом журналистам рассказал главный инженер госпредприятия «Абхазберегозащита» Юрий Воробьев.

«Демонтированы старые бетонные конструкции, одна опора, водопропускные кольца и мостовые плиты. Установлены новые опоры на свайных основаниях, сами опоры сборно-монолитные. Установили 12-метровые металлические балки толщиной в 60 мм, а на них бетонный настил толщиной в 20 сантиметров и шириной в 5 метров», – рассказал Воробьев.

Раньше мостовая бетонная конструкция была шириной около трех метров, и большим машинам приходилось переезжать реку вброд. По словам жителей, во время паводков река поднималась до уровня моста.

«Водопропускные кольца, которые здесь были раньше, плохо пропускали воду. Проводя ремонтные работы, мы доложили мостовые плиты, расширили их, но и этого стало недостаточно. Поэтому было принято решение убрать эти кольца и построить мост длиной в 12 метров и шириной в 5 метров», – сказал инженер. Работы были начаты в мае и завершились в июне.

По словам главы села Кацикыт Хаджарата Хашба, мостом будут пользоваться около 50 дворов двух населенных пунктов. Но основная задача моста – увеличение потока большегрузных машин, которые будут перевозить твердые бытовые отходы на специальный полигон в селе Кацикыт.