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Абхазия Информ

ПАРЛАМЕНТ УТВЕРДИЛ ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА ЗА 2022 ГОД

Новости Среда, 05 июля 2023 17:07
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ПАРЛАМЕНТ УТВЕРДИЛ ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА ЗА 2022 ГОД

Сухум. 5 июля 2023. Абхазия-Информ. Депутаты парламента приняли законопроект «Об исполнении Республиканского бюджета за  2022 год». Отчет об исполнении бюджета представил вице-премьер, министр финансов Владимир Делба.

Исполнение республиканского  бюджета 2022 года составило:

  • по доходам 10 млрд 654 млн 101,4 тыс. рублей,
  • по расходам – 10 млрд 438 1млн 98,1 тыс. рублей,
  • профицит – 215 млн 903,3 тыс. рублей.

Собственные доходы бюджета Абхазии впервые достигли  более 4,9 млрд рублей. 

«Доходы, формируемые за счет собственных поступлений, составили в 2022 году  4 947 882,6 тыс. рублей, или 122,0 %. В 2022 году собственные доходы по сравнению с аналогичным периодом 2021 года увеличились на 878 987,3 тыс. рублей», – уточнил Делба.

Как и прежде, главными администраторами   бюджета являются министерство по налогам и сборам с объемом 53,4% от общих собственных доходов, Государственный таможенный комитет – 37,7% и МВД – 1,7%. Эти три ведомства формируют 93% собственных доходов республики.

Государственный бюджет Республики Абхазия за 2022 год исполнен:

  • по доходам в объеме 13 млрд 736 млн 931,1 тыс. рублей,
  • по расходам –  13 млрд 338 млн 398,8 тыс. рублей,
  • профицит составил  398 млн 532,3 тыс. рублей.

По словам министра финансов, уже второй год подряд государственный бюджет  исполняется с профицитом. "В 2022 году объем профицита составил  398,5 млн рублей. За много лет впервые в 2022 году мы  достигли уровня исполнения бюджета, превышающего 110% по доходам», – отметил Делба. 

В 2022 году расходы на общегосударственные вопросы  составили 1 883 016,1 тыс. рублей (97,1 %). Из них:

  • на функционирование органов законодательной власти – 62 099,6 тыс. рублей, или 100,0 %;
  • на функционирование органов исполнительной власти – 178 793,3 тыс. рублей, или 97,3 %;
  • на функционирование судебной системы – 200 643,6 тыс. рублей, или 93,1 %;
  • на функционирование финансовых, налоговых и таможенных органов - 392 947,9 тыс. рублей, или 99,4 %;
  • на международную деятельность – 99 167,3 тыс. рублей, или 98,0 %;
  • на обслуживание государственного долга – 31 827,8 тыс. рублей, или 96,2 %;
  • на резервные фонды – 608 811,4 тыс. рублей, или 100,0 %, в том числе резервный фонд президента – 508 898,6 тыс. рублей; резервный фонд Кабинета министров– 99 912,8 тыс. рублей.

Об этом сообщает Апсныпресс.

Прочитано 3 раз Последнее изменение Среда, 05 июля 2023 17:21

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