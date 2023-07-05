ОЧАМЧЫРСКИЙ И ТКУАРЧАЛСКИЙ РАЙОНЫ БУДУТ ПОЛУЧАТЬ ПО 50 РУБЛЕЙ С РЕАЛИЗОВАННЫХ БИЛЕТОВ В РИЦИНСКИЙ ПАРК И НОВОАФОНСКУЮ ПЕЩЕРУ

Сухум. 5 июля 2023. Абхазия-Информ. Депутаты Парламента приняли законопроект «Об установлении отчислений в местные бюджеты» во втором окончательном чтении. Документ предусматривает установление следующего порядка распределения части доходов, полученных от посещения Рицинского реликтового национального парка, в размере 250 рублей от стоимости каждого реализованного билета на посещение (за исключением билетов, реализованных детям от 8 до 12 лет по установленной стоимости):

150 рублей – в бюджет Гудаутского района,

50 рублей – в бюджет Очамчырского района,

50 рублей – в бюджет Ткуарчалского района.

Также устанавливается порядок распределения доходов, полученных от посещения РУП «Комплекс «Новоафонская пещера им. Г. Смыр» в размере 250 рублей от стоимости каждого реализованного билета на посещение (за исключением льготных билетов):

150 рублей – в бюджет Гудаутского района,

50 рублей – в бюджет Очамчырского района,

50 рублей – в бюджет Ткуарчалского района.

За принятие законопроекта проголосовали 23 депутата, против – двое, еще двое воздержались.

Срок действия закона – до 31 декабря 2023 года.