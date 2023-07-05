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Абхазия Информ

ПРИНЯТЫ ЗАКОНОПРОЕКТЫ О ВЕТЕРАНАХ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ НАРОДА АБХАЗИИ И О НАЦИОНАЛЬНО-ОСВОБОДИТЕЛЬНОМ ДВИЖЕНИИ

Новости Среда, 05 июля 2023 17:40
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ПРИНЯТЫ ЗАКОНОПРОЕКТЫ О ВЕТЕРАНАХ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ НАРОДА АБХАЗИИ И О НАЦИОНАЛЬНО-ОСВОБОДИТЕЛЬНОМ ДВИЖЕНИИ

Сухум. 5 июля 2023. Абхазия-Информ. Депутаты парламента приняли во втором окончательном чтении законопроекты «О ветеранах Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов и боевых действий на территории Республики Абхазия», «О национально-освободительном движении абхазского народа» и  «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Республики Абхазия в связи с принятием Закона Республики Абхазия «О ветеранах Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов и боевых действий на территории Республики Абхазия» и Закона Республики Абхазия «О национально-освободительном движении абхазского народа».

Представил законопроекты председатель парламентского комитета по обороне и национальной безопасности  Темур Шергелия.

Законопроекты определяют правовой статус  ветеранов  Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов и боевых действий,  участников  национально-освободительного движения абхазского народа, а также меры  их социальной поддержки.

Законопроекты были разработаны рабочей группой Парламента шестого  созыва (2017 – 2022 гг.) совместно с работниками Управления правового обеспечения Кабинета Министров РА и были приняты в первом чтении 24 февраля 2022 года.  

«Произошедшее в 1992 году вторжение в  Абхазию оккупационных войск Грузии, освободительная война народа Абхазии и наступившая в 1993 году Победа стали ключевыми моментами в становлении нашего независимого государства. После окончания войны в 1993 году народ Абхазии ещё длительный период неоднократно защищал своё государство от различных вооруженных атак. В августе 2008 года была проведена Кодорская военная операция, завершившаяся выдворением грузинских войск с территории Абхазии. А вот закона о ветеранах Отечественной войны народа Абхазии и боевых действий так и не  было.  Также в нашем законодательстве отсутствует законодательный акт, определяющий статус и регламентирующий права и меры социальной защиты лиц, принимавших участие в национально-освободительном движении нашего народа, устанавливающий государственную политику в данной сфере»,  –  отметил Шергелия.

Учитывая особую значимость этих законопроектов и  необходимость их принятия, Комитет по обороне и национальной безопасности Парламента седьмого созыва привлёк к работе над ними субъектов права законодательной инициативы, Минобороны и   ветеранские организации. Законопроекты дважды рассылались по всем парламентским  комитетам.

Однако поправки поступили только от одного депутата. Комитет по обороне и национальной безопасности провёл пять  заседаний (из них два  расширенных) по вопросу подготовки законопроектов ко второму  чтению.

Об этом сообщает Апсныпресс.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Среда, 05 июля 2023 17:47

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