ГЕНПРОКУРАТУРА ОБЖАЛОВАЛА ПОСТАНОВЛЕНИЕ СУХУМСКОГО ГОРОДСКОГО СУДА ПО ЖАЛОБЕ АДГУРА АРДЗИНБА
Новости Среда, 05 июля 2023 18:43
Сухум. 5 июля 2023. Абхазия-Информ. Генеральной прокуратурой в кассационную коллегию по уголовным делам Верховного суда РА, через Сухумский городской суд, внесено кассационное представление на постановление Сухумского городского суда от 29 июня 2023 года, согласно которому была частично удовлетворена жалоба в порядке ст. 124 УПК РА председателя Республиканской общественной организации «АНД» Ардзинба А.А.
Согласно постановлению суда признано незаконным бездействие генерального прокурора Агрба А.Н. по организации проверки фактов возможного хищения при ремонте высоковольтной линии 220 В «Ачгуара».
При этом суд признал законными действия первого заместителя генерального прокурора РА Квициния Д.Г., которому было поручено организация проведения проверки в порядке надзора.
В кассационном представлении представители прокуратуры ставят вопрос о полной отмене принятого постановления и принятии нового решения об отказе в удовлетворении жалобы Ардзинба А.А.
Прокуратура в качестве доводов отмены в своем представлении указывает на несоответствии выводов суда обстоятельствам дела, а также отсутствие мотивировки принятых решений, а также существенных нарушений при рассмотрении по существу – т.е. о нарушении сроков рассмотрения жалобы, которые согласно ч. 3 ст. 124 УПК РА не могут превышать 5 календарных дней.
Генеральный прокурор Агрба А.Н. по результатам изучения материалов, поступивших из СМИ, а также опросов лиц, заявивших о необходимости проверки при закупке оборудования и материалов для ремонта ВЛ 220 в «Ачгуара» поручил Управлению по надзору за исполнением законодательства Абхазии Генеральной прокуратуре проведение надзорной проверки.
В настоящее время проверка продолжается, и не может быть завершена до исполнения российскими экспертами поручения о проведении экспертной оценки закупленным на территории РФ материалов, необходимых для ремонта ВЛ 220 в «Ачгуара».
Не смотря на предоставленные сторонам и суду вышеуказанной информации суд в нарушении ст. 29 УПК РА при отсутствии на то полномочий – потребовал от генпрокурора устранить допущенные им нарушения в форме бездействия, хотя поручение о необходимости провести проверку были даны им незамедлительно в день обращения.
Последнее от Super User
- ПРИНЯТЫ ЗАКОНОПРОЕКТЫ О ВЕТЕРАНАХ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ НАРОДА АБХАЗИИ И О НАЦИОНАЛЬНО-ОСВОБОДИТЕЛЬНОМ ДВИЖЕНИИ
- ОЧАМЧЫРСКИЙ И ТКУАРЧАЛСКИЙ РАЙОНЫ БУДУТ ПОЛУЧАТЬ ПО 50 РУБЛЕЙ С РЕАЛИЗОВАННЫХ БИЛЕТОВ В РИЦИНСКИЙ ПАРК И НОВОАФОНСКУЮ ПЕЩЕРУ
- ПАРЛАМЕНТ УТВЕРДИЛ ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА ЗА 2022 ГОД
- В СЕЛЕ КАЦИКЫТ ПОСТРОИЛИ НОВЫЙ МОСТ
- УТВЕРЖДЕНА НОВАЯ СТРУКТУРА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СУХУМ