ГЕНПРОКУРАТУРА ОБЖАЛОВАЛА ПОСТАНОВЛЕНИЕ СУХУМСКОГО ГОРОДСКОГО СУДА ПО ЖАЛОБЕ АДГУРА АРДЗИНБА

Сухум. 5 июля 2023. Абхазия-Информ. Генеральной прокуратурой в кассационную коллегию по уголовным делам Верховного суда РА, через Сухумский городской суд, внесено кассационное представление на постановление Сухумского городского суда от 29 июня 2023 года, согласно которому была частично удовлетворена жалоба в порядке ст. 124 УПК РА председателя Республиканской общественной организации «АНД» Ардзинба А.А.