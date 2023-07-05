ПОЛИГОН ТБО В СЕЛЕ КАЦИКЫТ ДОЛЖНЫ ЗАПУСТИТЬ В ЭТОМ ГОДУ

Сухум. 5 июля 2023. Абхазия-Информ. В селе Кацикыт Гулрыпшского района строится полигон твердых бытовых отходов (ТБО). Полигон в сопровождении вице-премьера, министра экономики Кристины Озган посетил министр экономического развития РФ Максим Решетников, находившийся в Абхазии с однодневным рабочим визитом. Объект строится за счет российской финансовой помощи в рамках Инвестпрограммы. Все работы должны завершиться в текущем году.

В настоящее время в Абхазии нет ни одного обустроенного объекта для размещения ТБО. Единственный, если можно так сказать, «полигон» находится в Гагрском районе, куда свозятся ТБО с западной территории республики.

ТБО из Сухума и восточных районов выгружаются на санкционированных мусоросвалках. Такой способ избавления от мусора не лучшим образом сказывается на экологии.

Введение в эксплуатацию нового, соответствующим образом обустроенного полигона позволит размещать там основной объем ТБО центральной и восточной частей республики.

Здесь уже оборудован котлован для отходов, установлена сортировочная линия, заказаны очистные сооружения. Будет отремонтирована дорога, ведущая к нему.

«Абхазии очень нужны подобные объекты. Полигон рассчитан на Гулрыпшский район и город Сухум. Под строительство полигона выделено 36 га земли. Но на первом этапе задействовано лишь 4,5 га. Это дает нам возможность расширения. Котлован площадью в 2 га изолирован бетонированными матами, чтобы не происходило фильтрации. Все делается по последним технологиям», – рассказал российскому министру начальник УКС Тимур Агрба.

Максим Решетников поинтересовался, какие именно технологии используются на этом объекте.

По словам Агрба, 12 человек будут сортировать мусор, извлекая из него фракции металла, пластика, бумаги, стекла. Органические отходы будут сбрасываться в котлован и трамбоваться.

«В дальнейшем, когда этот котлован заполнится, а мы рассчитываем на то, что при правильной сортировке первая рабочая карта для складирования ТБО даст нам возможность работать 6 лет. Затем будет произведена рекультивация земельного участка с отходами», – сказал Агрба.

Министр экономического развития РФ спросил о тарифах.

«У нас данное направление дотационное. Например, в Сухуме работает спецавтохозяйство, которое дотируется из городского бюджета. Оно занимается вывозом и утилизацией мусора», – ответил Агрба.

Максим Решетников обратил внимание на то, что бюджет должен помогать гражданам. Что касается тех же туристических объектов, отелей, то они должны платить за вывоз и утилизацию мусора.

«Мы рассчитываем на то, что предприятие, которое будет обслуживать данный полигон, сможет выстроить таким образом работу со вторсырьем, чтобы содержать себя без дотаций», – сказал Тимур Агрба.

Решетников согласился с этим и заметил, что вторсырье может послужить дополнительным фактором развития экономики.

Об этом сообщает Апсныпресс.