ПРЕЗИДЕНТ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В РАБОТЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ

Председатель ОП Гули Кичба, открывая встречу, отметила важность диалога президента с членами Общественной палаты и озвучила круг предлагаемых вопросов.

На повестке обсуждения стояли следующие актуальные вопросы: сохранение и развитие абхазского языка, реформирование системы власти страны, юридический статус жителей Галского района, состояние социально-экономической сферы, вопрос государственной границы по реке Ингур, апартаменты, аэропорт, ж/д транзит, морское сообщение с Турцией.

Президент отметил, что в рамках одной встречи обсуждение всего широкого спектра актуальных вопросов, представленных на рассмотрение с членами Общественной палаты, не получится предметным.

«Мы можем провести другие встречи по ним», – сказал Аслан Бжания.

Также глава государства отметил, что готов поддержать все конструктивные идеи в вопросе развития государственного абхазского языка.

«Необходимые законы приняты, но этого недостаточно. Для меня это очень важный вопрос, без развития языка невозможно развитие государства», – сказал Аслан Бжания.

Член Общественной палаты Давид Пилия констатировал, что население Галского района сокращается, т.к. люди уезжают в Грузию.

«Этот вопрос не может нас не волновать, ведь этот район может разделить судьбу Кодорского ущелья», – сказал Пилия.

По его мнению, выпускники галских школ должны получать гражданство Абхазии вне зависимости от того, являются они гражданами Грузии или нет.

Также обсуждались актуальные вопросы, касающиеся возвращения жителям Галского района абхазских фамилий.

Об этом сообщает сайт главы государства.