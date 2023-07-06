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Абхазия Информ

ПРОВОДЯТСЯ РАБОТЫ ПО ОЧИСТКЕ РЕКИ ПАРНАУТ В ПОСЕЛКЕ АГУДЗЕРА

Новости Четверг, 06 июля 2023 14:56
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ПРОВОДЯТСЯ РАБОТЫ ПО ОЧИСТКЕ РЕКИ ПАРНАУТ В ПОСЕЛКЕ АГУДЗЕРА

Сухум. 6 июля 2023. Абхазия-Информ. Вдоль улицы Курортная в посёлке Агудзера Гулрыпшского района ведутся работы по очистке реки Парнаут. Жители, чьим хозяйствам был нанесен ущерб во время паводков, обратились с официальным заявлением к районной Администрации с просьбой провести очистительные работы.

Замглавы Администрации Гулрыпшского района Беслан Цвинария рассказал, что во время последнего паводка был нанесен ущерб 25 домовладениям.

«Очистительные работы начались сразу после поступления заявления от населения. За финансированием мы обратились к руководству страны, поддержка была оказана незамедлительно», сказал Цвинария.

Подобные работы проводились на реке Парнаут 4 года назад. Сейчас на очистку русла реки из республиканского бюджета было выделено около 3 млн рублей. Работы планируют завершить в кратчайшие сроки.

Прочитано 8 раз Последнее изменение Четверг, 06 июля 2023 15:00

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