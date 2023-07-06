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Абхазия Информ

НА ОЧАМЧЫРСКОЙ НАБЕРЕЖНОЙ НОВАЯ ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА

Новости Четверг, 06 июля 2023 15:03
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НА ОЧАМЧЫРСКОЙ НАБЕРЕЖНОЙ НОВАЯ ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА

Сухум. 6 июля 2023. Абхазия-Информ. В городе Очамчыра завершился первый этап работ по благоустройству набережной, начавшийся в 2022 году. В ходе произведенных работ было уложено около 3 тыс. квадратных метров новой тротуарной плитки на общую сумму 5,2 млн рублей. Также на набережной были высажены зеленые насаждения – пальмы и туи, установлены лавочки, урны, парковые фонари и питьевой фонтан. 

Впервые в райцентре построена и ожидает ввода в эксплуатацию общественная спортивная площадка.  Работы по ее строительству начались в апреле текущего года.

Производитель работ, сотрудник МУП «Горстрой» Астамур Квеквескири сказал, что работа по строительству спортплощадки практически завершена.

«Нам предстоит монтаж искусственного напольного покрытия из резиновой крошки. Материал заказан, мы ожидаем его поставку из Российской Федерации. Для монтажа напольного покрытия потребуется одна рабочая неделя», – сказал он. 

Всего на спортплощадке установлено 9 различных тренажеров. На реализацию проекта из местного бюджета было выделено 1,9 млн рублей. 

Во втором этапе работ на набережной запланировано благоустройство участка протяженностью 1,5 км.

«На очереди площадь Конституции и участок набережной, ведущий к новому отелю «Черноморская жемчужина», – рассказал заместитель главы Очамчырского района Отар Акаба.

Тротуарную плитку, общей площадью 6600 квадратных метров, для обустройства набережной предоставили застройщики отеля «Черноморская жемчужина», абхазские предприниматели Сичинава.

Окончание работ второго этапа по благоустройству набережной запланировано на конец августа текущего года.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Четверг, 06 июля 2023 15:06

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