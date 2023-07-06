В СЕЛЕ КАМАНЫ ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ ПОГИБШИХ БОЙЦОВ АФОНА-ЭШЕРСКОГО БАТАЛЬОНА

Сухум. 6 июля 2023. Абхазия-Информ. Традиционными стали встречи участников освобождения села Каманы. На месте, где 30 лет назад проходил ожесточенный бой за освобождение села, ежегодно встречаются бойцы Афоно-Эшерского батальона.

5 июля у источника, выходящего из под скалы, собралось много людей. Большинство из них – это участники боевой операции по освобождению села Каманы от грузинских войск. Среди присутствовавших находились вдовы, дети и матери погибших, офицеры Абхазской армии, общественные и политические деятели Абхазии.

В этом необычайно красивом месте, посещаемом как гостями, так и местными жителями, увековечена память героев Отечественной войны.

К памятнику возложили цветы глава Администрации Сухумского района Алхас Читанава, представитель районного Собрания Валерий Смыр, родственники погибших, общественность.

Во время Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг. 5 июля Афоно-Эшерский батальон освободил село Каман.

Абхазские бойцы засели ночью в селе Амзара, а на рассвете, в 5 часов спустились по крутому склону, и перейдя мост через реку, вошли в село Каман. К часу дня село было освобождено, после чего абхазские бойцы еще 4 дня вели тяжелые наступательные бои для освобождения села Шрома и горы Ахбюк.

В июльской операции было немало погибших. Условия были тяжелые. Абхазские солдаты шли в бой, спускаясь с горы, их было видно со всех сторон, враг бил шквальным огнем.

5 июля, как считают многие бойцы, было началом Победы в кровопролитной войне за свободу Абхазии.