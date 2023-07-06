КРАЖА В СУХУМЕ

Сухум. 6 июля 2023. Абхазия-Информ. Кража, имевшая место на территории «Мокко-пляж» в г. Сухум раскрыта сотрудниками уголовного розыска столичного УВД. На поступившее в дежурную часть УВД по г. Сухум телефонное сообщение о хищении чужого имущества незамедлительно выехала следственно-оперативная группа.

На месте преступления было установлено, что на тот момент неизвестный, воспользовавшись отсутствием бдительности со стороны заявителя, из арендуемого им домика под названием «Бунгало» совершил кражу женской сумки с документами, а так же пластиковой банковской карты и барсетки, после чего с места преступления скрылся.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий злоумышленник был установлен и впоследствии задержан. Им оказался житель Гулрыпшского района Ануфриев Александр Васильевич 1955г.р., который уже дал признательные показания, похищенное изъято.

В отношении Александра Ануфриева по ч.1 ст. 155 УК РА отделом дознания УВД по г. Сухум возбуждено уголовное дело и избрана мера пресечения – подписка о не выезде.

Об этом сообщает сайт МВД Абхазии.