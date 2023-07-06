РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА С КОЛЛЕГОЙ

Сухум. 6 июля 2023. Абхазия-Информ. В Москве прошла рабочая встреча министра внутренних дел Республики Абхазия Роберта Киут и статс-секретаря – заместителя Министра внутренних дел Российской Федерации Игоря Зубова.

Стороны обсудили широкий круг вопросов, среди которых: реализация Программы сотрудничества министерств на 2021-2023 гг., строительство здания Совместного информационно-координационного центра органов внутренних дел в Сухуме; противодействие преступности на приграничных территориях и незаконному обороту наркотических средств; розыск лиц, скрывающихся от следствия и суда, а также обеспечение безопасности российских туристов в период курортного сезона.

Роберт Киут и Игорь Зубов подтвердили готовность к продолжению и укреплению сотрудничества между министерствами внутренних дел Абхазии и России.

Об этом сообщает сайт МВД Абхазии.