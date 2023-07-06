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Абхазия Информ

ИТОГИ ЧЕМПИОНАТ МЧС ПО МИНИ-ФУТБОЛУ

Новости Четверг, 06 июля 2023 15:23
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ИТОГИ ЧЕМПИОНАТ МЧС ПО МИНИ-ФУТБОЛУ

Сухум. 6 июля 2023. Абхазия-Информ. Завершился чемпионат МЧС РА по мини-футболу, посвященный 17-летию образования ведомства. В нем приняли участие команды из всех районных подразделений, а также центрального аппарата министерства.

По итогам отборочных игр третье место заняла команда ПСЧ по охране Гудаутского района, второе – ПСО города Сухум. Победителем же чемпионата стала футбольная команда центрального аппарата МЧС Абхазии.

Лучшим защитником первенства стал Ираклий Церетели (команда центрального аппарата), лучший нападающий – Вячеслав Ханагуа (команда ПСО г.Сухум), лучший вратарь – Спартак Годжуа (команда центрального аппарата), лучший бомбардир – Мурад Лакоя (ПСЧ Гудаутского района). Лучшим игроком чемпионата МЧС по мини-футболу признан Константин Иосава (команда центрального аппарата).

Министр по ЧС Абхазии Лев Квициния поздравил призеров и победителей с заслуженными наградами, отметил высокий спортивный и соревновательный дух первенства, пожелал участникам чемпионата дальнейших успехов как на профессиональном поприще, так и на спортивной арене.

Прочитано 10 раз Последнее изменение Четверг, 06 июля 2023 15:36

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