ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ ПРОИНСПЕКТИРОВАЛ ОБЪЕКТЫ ВОЕННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Сухум. 6 июля 2023. Абхазия-Информ. Вице-президент Республики Абхазия Бадра Гунба провел инспекцию объектов военной инфраструктуры, расположенных в Восточной части Абхазии. В инспекционной поездке также приняли участие секретарь Совета безопасности Сергей Шамба и советник президента по вопросам национальной безопасности и обороны Рауль Лолуа.

