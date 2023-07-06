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Абхазия Информ

ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ ПРОИНСПЕКТИРОВАЛ ОБЪЕКТЫ ВОЕННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Новости Четверг, 06 июля 2023 15:36
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ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ ПРОИНСПЕКТИРОВАЛ ОБЪЕКТЫ ВОЕННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Сухум. 6 июля 2023. Абхазия-Информ. Вице-президент Республики Абхазия Бадра Гунба провел инспекцию объектов военной инфраструктуры, расположенных в Восточной части Абхазии. В инспекционной поездке также приняли участие секретарь Совета безопасности Сергей Шамба и советник президента по вопросам национальной безопасности и обороны Рауль Лолуа. 

Проведение строительных работ по возведению укреплений в приграничном Галском районе проводится по поручению президента Аслана Бжания.

В ходе поездки Бадра Гунба проконтролировал исполнение поручений главы государства, уделив особое внимание срокам и качеству выполнения работ.

Об этом сообщает сайт президента.

Прочитано 9 раз Последнее изменение Четверг, 06 июля 2023 15:41

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