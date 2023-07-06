ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ ПРОИНСПЕКТИРОВАЛ ОБЪЕКТЫ ВОЕННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
Сухум. 6 июля 2023. Абхазия-Информ. Вице-президент Республики Абхазия Бадра Гунба провел инспекцию объектов военной инфраструктуры, расположенных в Восточной части Абхазии. В инспекционной поездке также приняли участие секретарь Совета безопасности Сергей Шамба и советник президента по вопросам национальной безопасности и обороны Рауль Лолуа.
Проведение строительных работ по возведению укреплений в приграничном Галском районе проводится по поручению президента Аслана Бжания.
В ходе поездки Бадра Гунба проконтролировал исполнение поручений главы государства, уделив особое внимание срокам и качеству выполнения работ.
Об этом сообщает сайт президента.
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