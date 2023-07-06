 

В мире

ИНОСТРАНЦЫ СОКРАТИЛИ ФИНАНСОВУЮ ПОМОЩЬ УКРАИНЕ
ноября 04 2022

ИНОСТРАНЦЫ СОКРАТИЛИ ФИНАНСОВУЮ ПОМОЩЬ УКРАИНЕ

Финансовая поддержка Вооруженных сил Украины (ВСУ) со стороны иностранцев значительно сократилась. Об этом сообщает польский портал Onet.pl. Как пишет…
ИТАЛИЯ ПРИОСТАНОВИЛА РАССМОТРЕНИЕ НОВОГО ПАКЕТА ПОСТАВОК ОРУЖИЯ УКРАИНЕ
ноября 02 2022
ИТАЛИЯ ПРИОСТАНОВИЛА РАССМОТРЕНИЕ НОВОГО ПАКЕТА ПОСТАВОК ОРУЖИЯ УКРАИНЕ
НАЗВАНО НАСТОЯЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ПОГИБШИХ РОССИЙСКИХ ВОЕННЫХ В ЗОНЕ ПРОВЕДЕНИЯ СПЕЦОПЕРАЦИИ
сентября 21 2022
НАЗВАНО НАСТОЯЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ПОГИБШИХ РОССИЙСКИХ ВОЕННЫХ В ЗОНЕ ПРОВЕДЕНИЯ СПЕЦОПЕРАЦИИ

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Июль 2023 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

БАДРА ГУНБА ПОСЕТИЛ ВОЕННЫЕ УЧЕНИЯ НА ПОЛИГОНЕ «НАГВАЛОУ»

Новости Четверг, 06 июля 2023 15:41
Оцените материал
(0 голосов)
БАДРА ГУНБА ПОСЕТИЛ ВОЕННЫЕ УЧЕНИЯ НА ПОЛИГОНЕ «НАГВАЛОУ»

Сухум. 6 июля 2023. Абхазия-Информ. Вице-президент Республики Абхазия Бадра Гунба на общевойсковом полигоне «Нагвалоу» проверил готовность нового подразделения Министерства обороны к выполнению задач по предназначению. В инспекционной поездке участвовали секретарь Совета безопасности Сергей Шамба и советник президента по вопросам национальной безопасности и обороны Рауль Лолуа.

В соответствии с решением главнокомандующего Вооруженными силами Республики Абхазия, Министерству обороны была поставлена задача по созданию специальных подразделений, оснащению их перспективными видами вооружения, военной и специальной техникой, подготовке личного состава с целью повышения боевого потенциала ВС и эффективности их применения с учетом характера и способов ведения современных войн.

В ходе мероприятия было продемонстрировано применение опытных образцов беспилотных летательных аппаратов отечественного производства, как разведывательного, так и ударного назначения, систем управления и их информационного обеспечения, нанесение огневых ударов артиллерией с помощью БПЛА.

Бадра Гунба высоко оценил боевую выучку личного состава, отметил положительную динамику развития отечественных видов специальной военной техники, поставил Министерству обороны дальнейшие задачи, выразив всецелую поддержку руководства страны деятельности военного ведомства.

Об этом сообщает сайт президента.

Прочитано 9 раз Последнее изменение Четверг, 06 июля 2023 15:44

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ ПРОИНСПЕКТИРОВАЛ ОБЪЕКТЫ ВОЕННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ КОМАНДА «ГУЛЬКЕВИЧИ» – ПОБЕДИТЕЛЬ XII МЕЖДУНАРОДНОГО ТУРНИРА ПО БАСКЕТБОЛУ «КУБОК ПАМЯТИ СЕРГЕЯ БАГАПШ» »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.