БАДРА ГУНБА ПОСЕТИЛ ВОЕННЫЕ УЧЕНИЯ НА ПОЛИГОНЕ «НАГВАЛОУ»

Сухум. 6 июля 2023. Абхазия-Информ. Вице-президент Республики Абхазия Бадра Гунба на общевойсковом полигоне «Нагвалоу» проверил готовность нового подразделения Министерства обороны к выполнению задач по предназначению. В инспекционной поездке участвовали секретарь Совета безопасности Сергей Шамба и советник президента по вопросам национальной безопасности и обороны Рауль Лолуа.

В соответствии с решением главнокомандующего Вооруженными силами Республики Абхазия, Министерству обороны была поставлена задача по созданию специальных подразделений, оснащению их перспективными видами вооружения, военной и специальной техникой, подготовке личного состава с целью повышения боевого потенциала ВС и эффективности их применения с учетом характера и способов ведения современных войн.

В ходе мероприятия было продемонстрировано применение опытных образцов беспилотных летательных аппаратов отечественного производства, как разведывательного, так и ударного назначения, систем управления и их информационного обеспечения, нанесение огневых ударов артиллерией с помощью БПЛА.

Бадра Гунба высоко оценил боевую выучку личного состава, отметил положительную динамику развития отечественных видов специальной военной техники, поставил Министерству обороны дальнейшие задачи, выразив всецелую поддержку руководства страны деятельности военного ведомства.

Об этом сообщает сайт президента.