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Абхазия Информ

КОМАНДА «ГУЛЬКЕВИЧИ» – ПОБЕДИТЕЛЬ XII МЕЖДУНАРОДНОГО ТУРНИРА ПО БАСКЕТБОЛУ «КУБОК ПАМЯТИ СЕРГЕЯ БАГАПШ»

Новости Четверг, 06 июля 2023 15:50
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КОМАНДА «ГУЛЬКЕВИЧИ» – ПОБЕДИТЕЛЬ XII МЕЖДУНАРОДНОГО ТУРНИРА ПО БАСКЕТБОЛУ «КУБОК ПАМЯТИ СЕРГЕЯ БАГАПШ»

Сухум. 6 июля 2023. Абхазия-Информ. В Сухуме завершился XII Международный турнир по баскетболу среди мужских команд «Кубок памяти Сергея Багапш», организованный Госкомитетом РА по делам молодежи и спорту и Федерацией баскетбола Абхазии при поддержке сотовой компании «Амобайл». В турнире принимали участие десять команд из Луганской Народной Республики, Донецкой Народной Республики, Карачаево-Черкесской Республики, Волгограда, по две команды из Ростовской области, Краснодарского края и Республики Абхазия (Сухум и Гудаута).

По итогам турнира первое место заняла команда «Гулькевичи», второе место у команды из Черкесска, бронзовым призером турнира стала сухумская команда.

Георгий Горяинов из города Шахты, Саид Матуа игрок команды «Сухум», Александр Нахимов из Черкесска и игрок команды «Гулькевичи» Никита Ремезов были признаны лучшими игроками турнира.

Владимир Толмачев признан лучшим судьей турнира.

На церемонии закрытия участников и гостей турнира поздравили советник президента Абхазии Ахра Ашуба, председатель Государственного комитета по делам молодежи и спорту Таращ Хагба, его заместители Беслан Карчава и Роман Цкуа, вице-президент Федерации баскетбола Абхазии Беслан Шларба и начальник Управления по делам молодежи и спорта Администрации города Сухум Эльза Хагба.

Победители и призеры награждены кубками, грамотами и медалями.

Всем участникам команд были подарены подарки от Администрации города Сухум, Государственной службы охраны, отдела молодежи и спорта Администрации Очамчырского района и   Администрации Гулрыпшского района.

Лучшие игроки были награждены денежными призами от Госкомитета, а команды денежными призами от сотовой компании «Амобайл».

Прочитано 7 раз Последнее изменение Четверг, 06 июля 2023 15:52

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