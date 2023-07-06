КАК БУДЕТ ПРОХОДИТЬ ПРАЗДНОВАНИЕ ДНЯ ГОРОДА СУХУМ

Так, 7 июля в 19 часов на Набережной Махаджиров у колоннады состоится концерт артистов российской эстрады, на котором выступят известные российские исполнители Дмитрий Маликов, Анна Семенович, Дарья Антонюк.

Сухум. 6 июля 2023. Абхазия-Информ. Администрация столицы подготовила разнообразную и интересную программу для жителей и гостей республики. План мероприятий к празднованию Дня Сухума расписан на три дня.

«Концерт российских звезд – это подарок городу в честь подписания меморандума о сотрудничестве между правительством Москвы и Администрацией Сухума, которое намечено на 8 июля. Правительство Москвы делает нам такой музыкальный подарок. Выстроена сцена у колоннады, соответствующая техническому райдеру певцов», – рассказала начальник Управления культуры Администрации столицы Наала Хашиг.

8 июля состоятся основные торжества, приуроченные ко Дню города.

В 13 часов в Центральном выставочном зале откроется выставка «Сухум – праздник, который всегда с тобой!».

Ежегодно, при праздновании памятной даты, меняются локации проведения мероприятий. В Сухуме много красивых мест, которые хочется показать гостям, а горожанам еще раз напомнить о достопримечательностях любимого города.

«2500-летие мы торжественно открыли на новом стадионе, и после этого каждый год меняли локации. Проводили день города на ГУМе, на Диоскурии, на набережной в разных местах. В этом году мы решили провести торжественный концерт у колоннады, потому что нашей колоннаде исполняется 75 лет», – уточнила Хашиг.

С 14 часов в сквере у «мостика счастья» будет организовано абхазское подворье «Аҟәа ашҭа».

«Этот красивый сквер сейчас облагораживается, проводятся тропинки, сам мост обновлен. В абхазском подворье установят шатры с абхазскими блюдами от известных ресторанов «Ерцаху», «Нартаа» и другие. Всех жителей и гостей столицы будут угощать яствами, естественно, бесплатно. Будут стоять котлы и мангалы, на вертеле бычок – словам, все, что можно увидеть и вкусить в абхазском подворье. Также Государственный музей очень нам помогает, они делают выставку «Абхазский быт» – посетители наглядно увидят разнообразие утварей домашнего обихода. Фоном будут звучать национальная музыка и народные песни в исполнении ансамблей «Гунда» и «Апсны-фолк», все это тоже будет способствовать созданию атмосферы и ощущения нахождения в абхазском подворье», – сказала Наала Хашиг.

В 17 часов в парке у театра им. С. Чанба откроются выставка молодых художников и фотовыставка «Сухум вчера и сегодня», пройдут квиз (вопросы по истории Сухума с вручением подарков победителям) и турнир по стрельбе из лука. В парке могут посоревноваться и любители настольных игр (шашки, шахматы, теннис).

На Набережной Махаджиров будет и островок классической музыки. Пока исполнители определяются с местом, организаторы предложили им две локации.

«Будет рояль, саксофон, альт, скрипка, гитара и они сыграют классическую джазовую музыку. Те, кто прогуливается по набережной, с 18 часов смогут послушать концерт «Островок классической музыки» наших профессиональных музыкантов», – отметила начальник Управления культуры.

Организаторами предусмотрена и детская зона – на площади им. С. Багапш с 18 до 20 часов пройдут разнообразные развлекательные мероприятия для детей (интерактив, ростовые куклы, аквагрим, мыльное шоу, фотозона, угощения).

В 20:30 у колоннады начнется большой праздничный концерт «Сықалақь Аҟәа» с участием артистов абхазской эстрады и танцевальных коллективов, в частности, выступит ансамбль «Кавказ».

Надо отметить, что оба концерта 7 и 8 июля будут транслироваться в прямом эфире по Абхазскому телевидению.

«На День города к нам приезжает очень много гостей – главы и заместители глав городов из Санкт-Петербурга, Казани, Чебоксар, Нижнего Новгорода, Ростова-на-Дону, Краснодара, Донецка и Луганска, Из российской столицы будет министр правительства Москвы, руководитель Департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы Сергей Черёмин», – уточнила Хашиг.

В 22 часа праздничный фейерверк запустят с сухумского морского порта.

Праздничные мероприятия, приуроченные ко Дню города, продолжатся и 9 июля. В 16 часов у колоннады пройдет гала-концерт международного инклюзивного фестиваля национальных культур «Алтын майдан Абхазия», г. Казань, Республика Татарстан. По его завершении там же в 18 часов выступит Театр детского балета Fouetté из города Перми. Зрители смогут увидеть отрывки из балетов «Щелкунчик», «Лебединое озеро», «Спящая красавица».

В 20 часов в центральном парке Нового района столицы состоится большой праздничный концерт «Ҳара ҳҳабла».

9-10 июля 2016 года в торжественной обстановке отпраздновали 2500-летие Сухума. В этом году отмечается 2507-летие абхазской столицы.



Об этом сообщает сайт столицы.