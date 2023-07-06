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Абхазия Информ

НА ПЕРЕВАЛЕ ПЫВ НАЧАЛАСЬ РЕКОНСТРУКЦИЯ ПАМЯТНИКА СОВЕТСКИМ ВОИНАМ, ПАВШИМ В БИТВЕ ЗА КАВКАЗ

Новости Четверг, 06 июля 2023 15:59
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НА ПЕРЕВАЛЕ ПЫВ НАЧАЛАСЬ РЕКОНСТРУКЦИЯ ПАМЯТНИКА СОВЕТСКИМ ВОИНАМ, ПАВШИМ В БИТВЕ ЗА КАВКАЗ

Сухум. 6 июля 2023. Абхазия-Информ. Инициативная группа культурного фонда «Платформа» при поддержке почётного консула Абхазии  в Приволжском Федеральном округе России Владимира Литвинчука начала работы по реконструкции памятника советским воинам, павшим в битве за Кавказ в 1942-1943 годах. Памятник установлен на перевале Пыв в Гудаутском районе.  

По словам исполнительного директора фонда «Платформа» Дмитрия Статейнова, реконструкция памятника проводится в рамках историко-военно-патриотического проекта «Кавказский фронт», посвященного 80-летию победы в битве за Кавказ.

«Так получилось, что два года назад перед запуском проекта «Кавказский фронт» мы оказались на перевале Пыв и увидели в каком состоянии находится этот памятник. Нам захотелось привести его в порядок и отреставрировать. Взяв разрешение в министерстве культуры, мы начали проводить подготовительные работы, однако  оказалось, что памятник пришел в полную негодность. Он очень сильно обветшал, из-за толщи снега зимой металл на памятнике смялся и проржавел. Мы решили поставить новый памятник, но вмонтировать в него таблички от старого, сохранив тем самым некую историческую  преемственность», – сказал Статейнов.

Неоценимую поддержку фонду оказал почётный консул Абхазии в Приволжском федеральном округе РФ  Владимир Литвинчук.

«Благодаря Владимиру Ильичу нам удалось решить очень важные технические и административные вопросы. Это как раз тот случай, когда у властей и общественники  не только совпадают интересы и цели, но и присутствует четкое понимание по всем важным вопросам. И нам бы хотелось выразить огромную благодарность Владимиру Ильичу за эту неоценимую помощь. Без него ничего бы не получилось», –  отметил Дмитрий Статейнов.

Место, где расположен памятник, является очень популярным у туристов,  и там постоянно  большое количество людей.

«Именно отсюда идут дороги в долину Семи озер, в высокогорное село Псху, которое было оккупировано фашистскими захватчиками, на Санчарский перевал.  Для нас главное – не просто восстановить памятник, но и сохранить историческую память для будущих поколений. Сегодня, когда в странах Европы и в некоторых странах постсоветского пространства сносятся памятники советским воинам, мы, здесь в Абхазии, показываем, что в нашей стране чтят подвиг советского народа и советских солдат, победивших фашизм», –  отметил Статейнов.

Высота нового памятника –  90 сантиметров, а ширина – 175. Памятник будет установлен на самой верхней точке перевала Пыв, на высоте 2 040 метров над уровнем моря.

Открытие памятника запланировано на конец августа.

Автором памятника является Роман Багиров.

Об этом сообщает пресс-служба фонда «Платформа». 

Прочитано 3 раз Последнее изменение Четверг, 06 июля 2023 16:05

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