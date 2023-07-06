МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ СООБЩАЕТ
Новости Четверг, 06 июля 2023 16:06
Сухум. 6 июля 2023. Абхазия-Информ. Деятельность авиации Военно-воздушных сил Республики Абхазия проходит согласно плану боевой подготовки. Маршруты полетов, пилотажные зоны полетов, высоты полетов, определены согласно упражнениям курса боевой подготовки и не выходят за пределы структуры воздушного пространства утвержденного командующим ВВС и ПВО Министерства обороны Абхазии.
Все полеты носят исключительно учебный характер.
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