В КАБМИНЕ ОБСУДИЛИ РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СОХРАНЕНИЮ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

Сухум. 6 июля 2023. Абхазия-Информ. Премьер-министр Александр Анкваб провел совещание с руководством и ведущими специалистами Государственного управления охраны историко-культурного наследия Абхазии, ранее выведенного из структуры Министерства культуры в самостоятельный орган.

Начальник управления Гарик Сангулия проинформировал о текущей работе учреждения.

На совещании обсуждались вопросы правового регулирования государственной политики в области охраны исторического, культурного и духовного наследия, совершенствования нормативной базы в этой сфере, принципы формирования реестра объектов наследия.

Премьер-министр поручил Аппарату Кабинета министров проработать с госуправлением затронутые вопросы и представить соответствующие предложения, в том числе по материально-техническому обеспечению деятельности госуправления по охране историко-культурного наследия.

Об этом сообщает сайт КМ.