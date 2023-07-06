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Абхазия Информ

В КАБМИНЕ ОБСУДИЛИ РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СОХРАНЕНИЮ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

Новости Четверг, 06 июля 2023 16:18
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В КАБМИНЕ ОБСУДИЛИ РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СОХРАНЕНИЮ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

Сухум. 6 июля 2023. Абхазия-Информ. Премьер-министр Александр Анкваб провел совещание с руководством и ведущими специалистами Государственного управления охраны историко-культурного наследия Абхазии, ранее выведенного из структуры Министерства культуры в самостоятельный орган.

Начальник управления Гарик Сангулия проинформировал о текущей работе учреждения.

На совещании обсуждались вопросы правового регулирования государственной политики в области охраны исторического, культурного и духовного наследия, совершенствования нормативной базы в этой сфере, принципы формирования реестра объектов наследия.

Премьер-министр поручил Аппарату Кабинета министров проработать с госуправлением затронутые вопросы и представить соответствующие предложения, в том числе по материально-техническому обеспечению деятельности госуправления по охране историко-культурного наследия.

Об этом сообщает сайт КМ.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Четверг, 06 июля 2023 16:26

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