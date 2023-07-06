В КАБМИНЕ ОБСУДИЛИ РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СОХРАНЕНИЮ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
Сухум. 6 июля 2023. Абхазия-Информ. Премьер-министр Александр Анкваб провел совещание с руководством и ведущими специалистами Государственного управления охраны историко-культурного наследия Абхазии, ранее выведенного из структуры Министерства культуры в самостоятельный орган.
Начальник управления Гарик Сангулия проинформировал о текущей работе учреждения.
На совещании обсуждались вопросы правового регулирования государственной политики в области охраны исторического, культурного и духовного наследия, совершенствования нормативной базы в этой сфере, принципы формирования реестра объектов наследия.
Премьер-министр поручил Аппарату Кабинета министров проработать с госуправлением затронутые вопросы и представить соответствующие предложения, в том числе по материально-техническому обеспечению деятельности госуправления по охране историко-культурного наследия.
Об этом сообщает сайт КМ.
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