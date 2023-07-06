ПРЕЗИДЕНТ ОТВЕТИЛ НА ВОПРОСЫ, БЕСПОКОЯЩИЕ ЧЛЕНОВ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ

Сухум. 6 июля 2023. Абхазия-Информ. Президент Аслан Бжания на встрече с новым VI созывом Общественной палаты ответил на ряд вопросов, волнующие общество, в том числе касающихся сохранения и развития абхазского языка, демографии, реформирования системы власти, правового статуса жителей Галского района, государственной границы по реке Ингур, апартаментов, строительства аэропорта, функционирования железной дороги, морского сообщения с Турцией и др.

Первым в повестке дня встречи значился вопрос развития государственного абхазского языка.

Президент сказал, что были приняты законы, вопросом занимаются специалисты, но этого недостаточно.

«Нужно обсуждать решение этой проблемы. Я готов поддержать все конструктивные предложения. Это наиважнейший вопрос для меня. Без развития языка невозможно развитие государства», – отметил Аслан Бжания.

Одной из важнейших, если не самой первой президент назвал проблему обеспечения национальной безопасности и повышения обороноспособности страны.

«Вы знаете, что это очень затратное направление, и нам необходимо изыскивать колоссальные ресурсы для поддержания определенного уровня обороноспособности», – сказал Бжания.

Он сообщил членам ОП, что вчера начались летные испытания ВВС РА.

По словам президента, на для поддержания высокого уровня боеспособности ВС РА нужно потратить весь бюджет страны.

«Мы являемся независимым государством, у нас должны быть соответствующие вооруженные силы», – сказал Бжания.

Президент напомнил, что несколько лет назад у Абхазии была возможность воспользоваться поддержкой РФ, но в силу разных обстоятельств этого не произошло. Речь шла о модернизации вооруженных сил, по ценам 2015 года Россия готова была вложить в нее около 7 млрд рублей. Речь велась и о создании российской военной базы в г. Очамчыра.

«Это не состоялось, и когда вам говорят, что россияне просили, чтобы мы передали им земли в собственность, это неправда. Есть соглашение, которое подписано, но не ратифицировано, там четко прописано что земля в аренде. Просто некоторым товарищам не хватило желания, наверно, это было не популярно, придали теме политический окрас, и мы остались без серьезной поддержки, которая у нас могла быть», – отметил Аслан Бжания.

Говоря о пенсиях, которые выплачивают инвалидам Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг., Аслан Бжания отметил, что нужно найти выход, чтобы платить им не 5500 рублей, а гораздо больше.

«Но пока у государства нет такой возможности», – отметил президент.

Также была затронута проблема жилья.

Президент сообщил, что в очереди на получение жилья стоят 4 тысячи человек.

«Мы третий год реализуем программу по жилью, 150 человек получили уже жилье, а 3850 – никогда не получат, если возможности экономики останутся такими», – подчеркнул глава государства.

По словам президента, решение многих проблем, накопившихся в стране, требует колоссальных финансовых вложений.

«Россия нам помогает. Больше, чем она помогает нам сейчас, безвозмездной финансовой помощи не будет. В России идет война, которая обходится в 500 млн долларов в день. Безвозмездной помощи не будет не потому, что у них нет желания, а потому что бюджет сокращен. Завтра закончится война и необходимо будет восстанавливать новые регионы РФ, а это десятки триллионов рублей», – пояснил президент.

Также он сказал, что три года Россия дает переток Абхазии, но, как только боевые действия закончатся, перетока не будет, потому что в нем будут нуждаться новые территории и к этому надо быть готовыми.

Президент отметил, что собственных капиталов не хватает, нужно развивать бизнес-отношения в стране.

«Как сделать так, чтобы бизнес в Абхазии развивался и был средний класс? Я не сторонник того, чтобы добывать нефть в стране. У нас есть уникальная природа, климат, состав воды, почвы, воздуха, мы это еще не испортили. На мой взгляд, нам необходимо развивать индустрию гостеприимства - туризм. Это наименьшее воздействие на природу», – сказал президент.

Касаясь темы апарт-отелей, Аслан Бжания, сказал, что 1,5 млн квадратных метров или 30 тысяч апартаментов, если брать во внимание плотность застройки, то это всего 200 гектаров. Это в два раза меньше, чем Кындыгская птицефабрика.

При этом президент отметил, что нет очередей инвесторов. Если проект будет реализован, то первый объект в лучшем случае будет готов лет через пять.

Глава государства привел в пример объекты, которые восстанавливают местные инвесторы. Это бывшие военные санатории МВО и ПВО, а также «Черноморская жемчужина» в Очамчыре.

«В МВО открывают три объекта, будут строить мост. Посмотрите какие здания они сохранили», – сказал Бжания.

Он подчеркнул, что, «если не будет таких подходов, не будет экономического суверенитета с вытекающими последствиями».

Президент назвал ничем необоснованными опасения некоторых людей, которые говорят о «пятой колонне», о том, что их могут куда-то вытеснить или переселить, если будет реализован проект апарт-отелей.

«А ведь у нас апарт-отели строятся и без принятия закона, и вы это хорошо знаете и видите. Что касается сроков пребывания владельцев апартаментов в Абхазии, это элементарно контролируется. У нас есть Миграционная служба, можно прописать количество дней, которые владелец апарт-отелей будет проводить в стране», – сказал президент.

«Мы, постоянно обсуждая эту тему и откладывая решение насущных экономических проблем, рискуем больше, чем принимая эти решения. А ведь люди хотят жить хорошо здесь и сейчас, а не завтра. У нас много проблем, которые требуют финансирования», – подчеркнул президент.

Он сказал, что абхазское государство простроило одну военную казарму в прошлом году, а за последние 20 лет ни одной хорошей казармы не было.

«Посмотрите, как обстоят дела в воинских частях, и почему наши дети не хотят служить?» – задал вопрос президент.

Бжания отметил, что вопрос принятия закона о правовом статусе апарт-отелей и апартаментах не будет откладываться в долгий ящик. Парламент в июле рассмотрит его и должен будет принять решение.

Президент привел в пример туристический объект в Тамыше, который оставляет экономике 45-50 млн рублей в год в виде заработной платы гражданам Абхазии.

Президент ответил и на вопрос о газификации. Он сказал, что Газпрому не выгодно реализовывать этот проект.

«Это большие вложения, специалисты Газпрома просчитал три схемы газификации, изучили сколько стоит свет, какое количество платят у нас за электроэнергию. Им это невыгодно. Есть другой вариант газификации, если мы примем программу строительства апарт-отелей, то они будут покупать свет не за 3 рубля, а за 5 рублей и будут платить налоги. У нас будет магистральная сеть за их деньги и нам проще будет обеспечить газом население», – отметил Бжания.

Речь в Общественной палате шла и об аэропорте. Чтобы аэропорт был прибыльным нужен соответствующий пассажиропоток.

«А где мы возьмем инвестора, который вложит больше 10 миллиардов рублей, будучи уверенным, что он не вернет эти деньги, потому что не будет пассажиропотока. Это будет прибыльно, если мы сможем увеличить поток туристов, приезжающих к нам дней на шесть, на миллион человек в течение 12-15 лет», – поставил вопрос Бжания.

Вице-премьер, министр экономики Кристина Озган проинформировала, что правительства Абхазии и России должны утвердить порядок отбора, где будут четко определены технические, экономические, финансовые и качественные требования для того, чтобы инвесторы могли представить свои предложения. По результатам данного отбора будет определяться инвестор.

Параллельно ведется работа по разработке соглашения о государственном частном партнерстве, которое будет очень четко отражать все обязательства сторон, в данном случае инвестора и государства с целью реализации этого проекта.

«Ключевые требования – это сроки ввода в эксплуатацию, обеспечение инвестором своевременного финансирования проекта, соблюдение технических требований, которые заложены в проекте. Взлетная полоса и аэродромная инфраструктура остаются в государственной собственности. Всё это будет отражено в документах, которые будут носить публичный характер и будут утверждаться Межправкомиссией», – сказала Озган.

Президент обратил внимание на устойчивое развитие железной дороги за последние два года. Восстанавливается Сухумский вокзал, обновляются фасад и кровля. Будут проведены и внутренние работы. Восстановительные работы ведутся и на платформе «Псырцха». Кроме того, появился новый вид услуг - контейнерные перевозки, АЖД приобрела несколько тепловозов.

Был задан вопрос о железнодорожном транзите. «Мы к этому готовимся. Но пока в практическую плоскость не перешли», – отметил глава государства.

Вице-премьер, министр экономики Кристина Озган ответила на вопрос о морском сообщении с Турцией.

Она сообщила, что было несколько рейсов по перевозке груза паромом.

«Маршрут состоялся, но должна быть экономика. В одну сторону они приезжают загруженные, в обратную сторону тоже нужно обеспечить груз. Любое сообщение, в данной ситуации морское, зависит от экономики, потому что сюда идут судна, они должны быть загружены. Нужно собирать схему, чтобы движение было в обе стороны, а государственных грузов и перевозок в данной ситуации нет», – сказала она.

Кристина Озган также проинформировала членов Общественной палаты о том, что в ближайшее время в Парламент будет направлен законопроект о Градостроительном кодексе

«Даже без привязки к апартаментам это документ, который нужен стране, потому что застройка в республике идет. Береговая линия застраивается не один год и, к сожалению, этот процесс остановить невозможно», – сказала Озган.

Она также ответила на вопрос о земельном кадастре и сообщила, что с 2024 года эта система начнет работать.

«Это действительно очень важный вопрос. Кадастр играет важную регулирующую функцию, в первую очередь в вопросе землепользования, недвижимости и налоговой нагрузки», – отметила Озган.

По ее словам, разработка земельного кадастра была начата в 2010 году, затем был перерыв почти в 4 года. За последние два года было дофинансировано это мероприятие за счет российской финансовой помощи. В текущем году все работы должны быть завершены. Парламент принял в этом году соответствующее законодательство. Сейчас правительство работает над подготовкой проектов нормативных актов.

Министр туризма Теймураз Хишба рассказал о туристическом сезоне 2023 года.

«Этот сезон, по нашим прогнозам, ничем не будет отличаться от предыдущего. В мае было 24 дождливых дня. Безусловно, у нас были другие ориентиры на турсезон, мы надеялись, что май и июнь будут более заполненными», – сказал министр.

Хишба также подчеркнул, что без развития туристической отрасли инвесторы не придут в Абхазию.

Об этом сообщает Апсныпресс.