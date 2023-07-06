НЕЗАКОННОЕ КУЛЬТИВИРОВАНИЕ НАРКОСОДЕРЖАЩИХ РАСТЕНИЙ

Гражданин Кортава в своем саду по месту проживания в с. Река Очамчырского района на разных участках местности выращивал запрещенные к возделыванию растения вида «Конопли южно-краснодарской». При исследовании установлено, что часть растений на стадии своего вегетативного роста уже содержат наркотически активный компонент и могут служить сырьем для изготовления наркотического средства.

Расследование уголовного дела, возбужденного в отношении гражданина Кортава по п. «в» ч. 2 ст. 228 УК РА проводит следственная группа райотдела. Оперативные мероприятия реализовали сотрудники уголовного розыска Очамчырского РОВД. Тимур Кортава решением районного суда заключен под стражу.

Об этом сообщает сайт МВД Абхазии.