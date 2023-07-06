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Абхазия Информ

НЕЗАКОННОЕ КУЛЬТИВИРОВАНИЕ НАРКОСОДЕРЖАЩИХ РАСТЕНИЙ

Новости Четверг, 06 июля 2023 21:56
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НЕЗАКОННОЕ КУЛЬТИВИРОВАНИЕ НАРКОСОДЕРЖАЩИХ РАСТЕНИЙ

Сухум. 6 июля 2023. Абхазия-Информ. Незаконное культивирование наркосодержащих растений в крупном размере вменяется жителю села Река Кортава Тимуру Валериковичу 1980 г.р.

Гражданин Кортава в своем саду по месту проживания в с. Река Очамчырского района на разных участках местности выращивал запрещенные к возделыванию растения вида «Конопли южно-краснодарской». При исследовании установлено, что часть растений на стадии своего вегетативного роста уже содержат наркотически активный компонент и могут служить сырьем для изготовления наркотического средства.

Расследование уголовного дела, возбужденного в отношении гражданина Кортава по п. «в» ч. 2 ст. 228 УК РА проводит следственная группа райотдела. Оперативные мероприятия реализовали сотрудники уголовного розыска Очамчырского РОВД. Тимур Кортава решением районного суда заключен под стражу.

Об этом сообщает сайт МВД Абхазии.

Прочитано 3 раз Последнее изменение Четверг, 06 июля 2023 22:10

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