НЕЗАКОННОЕ КУЛЬТИВИРОВАНИЕ НАРКОСОДЕРЖАЩИХ РАСТЕНИЙ
Сухум. 6 июля 2023. Абхазия-Информ. Незаконное культивирование наркосодержащих растений в крупном размере вменяется жителю села Река Кортава Тимуру Валериковичу 1980 г.р.
Гражданин Кортава в своем саду по месту проживания в с. Река Очамчырского района на разных участках местности выращивал запрещенные к возделыванию растения вида «Конопли южно-краснодарской». При исследовании установлено, что часть растений на стадии своего вегетативного роста уже содержат наркотически активный компонент и могут служить сырьем для изготовления наркотического средства.
Расследование уголовного дела, возбужденного в отношении гражданина Кортава по п. «в» ч. 2 ст. 228 УК РА проводит следственная группа райотдела. Оперативные мероприятия реализовали сотрудники уголовного розыска Очамчырского РОВД. Тимур Кортава решением районного суда заключен под стражу.
Об этом сообщает сайт МВД Абхазии.
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