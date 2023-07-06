ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ-ТРЕНИНГИ ДЛЯ АБХАЗСКИХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ И ЧЛЕНОВ ТПП
Сухум. 6 июля 2023. Абхазия-Информ. В конференц-зале Торгово-промышленной палаты Республики Абхазия проходят двухдневные образовательные курсы-тренинги экспертов Российской ассоциации экспертов ритейла. Ими были подняты такие темы, как «Управление персоналом», «Маркетинг», «Стратегия продаж», «Потребитель и покупатель», а также «Поиск клиентов».
Все тренинги организованы в различных форматах, включая лекции, командную и индивидуальную работу, а также игровые формы. Мероприятие продолжалось более 5 часов.
Интерес к образовательным курсам-тренингам оказался очень высоким. Абхазские предприниматели и члены ТПП, задавали вопросы экспертам и активно участвовали в дискуссиях, стараясь как можно больше узнать о различных аспектах бизнеса, получить максимум практических знаний и обменяться опытом с коллегами.
Завтра курсы-тренинги продолжат свою работу.
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