АСЛАН БЖАНИЯ ВСТРЕТИЛСЯ С МИНИСТРОМ ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ СЕРГЕЕМ ЧЕРЁМИНЫМ

Сухум. 7 июля 2023. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Аслан Бжания встретился с министром правительства Москвы, руководителем Департамента внешнеэкономических и международных связей Сергеем Черёминым. Во встрече принимали участие премьер-министр Александр Анкваб, мэр Сухума Беслан Эшба, министр внутренних дел Роберт Киут.

Приветствуя гостя, глава государства подчеркнул заинтересованность в активном взаимодействии Сухума с Москвой в различных областях.

«Я рад встрече с Вами, Сергей Евгеньевич. Я впервые принимаю делегацию Правительства Москвы, признателен Вам за визит. К Москве у нас особое отношение. Мне особенно приятно, что сейчас устанавливаются отношения со столицей нашей республики», – сказал Аслан Бжания.

Сергей Черёмин поблагодарил президента Абхазии за приглашение для участия в праздновании Дня города Сухум.«Сегодня в Абхазии находится большая делегация правительства Москвы. Это не только мои коллеги, представляющие различные департаменты, с нами прибыл и президент Московской торгово-промышленной палаты, так как мы планируем активно развивать отношения между нашими предпринимателями», – сказал Черёмин.

Он отметил, что Москва рассматривает возможность инвестиций, в том числе в туристическую отрасль, потому что Абхазия, по его словам, является одним из любимых направлений для туризма среди российских граждан.

«Я сам убедился в этом, глядя на то количество людей, которые гуляют у вас по прекрасной набережной. И практически невозможно найти место в гостиницах. Сегодня планируется концерт российских известных артистов, и большая труппа находится здесь. Скажу Вам честно, нам сложно было разместиться, с чем я вас хочу поздравить», – сказал министр.

С другой стороны, по словам С.Черемина, Абхазия нуждается в стимулировании и развитии туристической отрасли.

«Москва и Сухум намерены подписать соглашение о двустороннем сотрудничестве, нацеленное на углубление дружбы и взаимопонимания между жителями двух столиц», – сказал он.

Аслан Бжания подчеркнул заинтересованность в укреплении и развитии взаимовыгодного сотрудничества с Москвой.

«Мы, безусловно, намерены ориентироваться на лучшие технологии, реализованные в российской столице», – сказал президент.

Аслан Бжания также поблагодарил руководство мэрии Москвы за подарок в виде концертной программы с участием известных российских исполнителей ко Дню города Сухум, и передал привет мэру Москвы Сергею Собянину.

Стороны также обсудили ряд актуальных направлений по взаимодействию в области обеспечения безопасности на дорогах, в сфере образования и другие.

С 6 по 9 июля делегация правительства Москвы находится в Абхазии с деловым визитом.

Об этом сообщает сайт главы государства.