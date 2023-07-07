В МАГАЗИНЕ «АЦЫБРА» ПРОШЛА ДЕГУСТАЦИЯ ФЕРМЕРСКИХ СЫРОВ

Сухум. 7 июля 2023. Абхазия-Информ. Фермеры-участницы проекта «Поддержка женщин в производстве домашней молочной продукции», провели дегустацию фермерских сыров в магазине «Ацыбра». Проект реализуется офисом Продовольственной и сельскохозяйственной организации (ФАО ООН) и организацией ООН-Женщины.

В рамках проекта специалисты местного офиса ФАО предоставили техническую помощь и обучение, что позволило женщинам-фермерам повысить свои навыки, внедрить устойчивые методы ведения сельского хозяйства и улучшить качество своей молочной продукции. Дегустация стала промежуточным результатом их достижений.

Особенным отличием дегустации стал богатый ассортимент представленных сыров таких, как сулугун, копченый сыр, халлуми, скаморца, монтеррей Джек, чеддер, виндзор, камблю, фета, брынза и многих других, каждый из которых имеет свои неповторимые вкусы и характеристики.

Гости смогли продегустировать все виды сыров, пообщаться с фермерами и узнать больше о производстве молочной продукции.

В ходе мероприятия участница проекта Наталья Шевцова подписала договор с хозяйкой магазина «Ацыбра» о поставке сыра, где, в дальнейшем можно будет его приобрести.

Совместно со структурой «ООН-Женщины» и Швейцарским агентством по развитию и сотрудничеству (SDC), проектный офис Продовольственной и сельскохозяйственной организации (ФАО ООН) продолжают цикл мероприятий, направленный на поддержку женщин-фермеров в производстве домашней молочной продукции и расширении их экономических возможностей.