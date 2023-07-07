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Абхазия Информ

УСТАНОВЛЕНА ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ ОСТАНКОВ ЧЕЛОВЕКА, ОБНАРУЖЕННОГО НА ПЛЯЖЕ

Новости Пятница, 07 июля 2023 15:59
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УСТАНОВЛЕНА ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ ОСТАНКОВ ЧЕЛОВЕКА, ОБНАРУЖЕННОГО НА ПЛЯЖЕ

Сухум. 7 июля 2023. Абхазия-Информ. В рамках проведения процессуальной проверки, прокуратурой г. Сухум установлена личность трупа мужчины, обнаруженного на территории пляжа, в непосредственной близости от поворота на микрорайон Маяк г. Сухум 1 июля 2023 года, примерно в 16:00.

В ходе опознания, родственниками был опознан житель с. Эшера, Сухумского района Даваджян Арам Леонович, 1946 года рождения, который пропал 27 ноября 2022 года.

Признаков насильственной смерти на теле при осмотре не обнаружено.

Процессуальная проверка по данному факту продолжается, тело Даваджян А.Л. после завершения процессуальных мероприятий, будет передано родственникам для дальнейшего погребения.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Пятница, 07 июля 2023 16:06

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