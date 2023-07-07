ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТАМОЖЕННОГО КОМИТЕТА АБХАЗИИ ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2023 ГОДА

Сухум. 7 июля 2023. Абхазия-Информ. Государственный таможенный комитет Абхазии подвел итоги деятельности за первое полугодие 2023 года. Согласно статистическим данным Управления таможенной статистики и анализа, плановый показатель за отчетный период выполнен на 115%. По итогам первого полугодия текущего года объем внешней торговли Республики Абхазия в сравнении с аналогичным периодом прошлого года вырос на 19 % и составил 21,1 млрд руб.

Объем импортных операций составил 17,7 млрд руб., в сравнении с показателями предыдущего года импорт республики в первом полугодии вырос на 19,6%. Увеличение импорта произошло в ряде отраслей: машины и оборудование, недрагоценные металлы и изделия из него, продовольственные товары. Рост импорта наблюдается по таким товарам, как:

– мясо-молочная продукция – рост на 173 млн руб.;

– средства наземного транспорта – рост на 568 млн руб.;

– электротехническое оборудование – рост на 1 млрд 44 млн руб.;

– мебель – рост на 156 млн руб.

В первом полугодии текущего года спали объемы ввоза нефтепродуктов, медикаментов, табачных изделий, овощей и фруктов, а также ювелирных изделий.

Экспорт составил 3,4 млрд руб., что в сравнении с прошлым годом выросло на 352 млн руб. или на 11,7%.

В товарной структуре экспорта важное место по-прежнему занимают алкогольная продукция и сельскохозяйственные товары. По данным товарам в первом полугодии текущего года наблюдается увеличение как натуральных показателей, так и стоимостных объемов экспорта. Объем вывоза сельскохозяйственных товаров в первом полугодии составил – 758 млн руб., что в сравнении с прошлым годом увеличилось на 283 млн руб.

Алкогольной продукции, главным образом вино-водочных изделий, экспортировано на сумму 1 млрд 948 млн руб., в сравнении с прошлым годом данный показатель увеличился на 1 млрд 307 млн руб.

Также в структуре экспорта важное место занимает рыбная продукция: объемы ее ввоза в первом полугодии 2023 года в сравнении с прошлым годом, снизились. Рыбьего жира экспортировано 472 тонны, что на 4 тыс. 948 тонн меньше в сравнении с прошлым годом. По рыбной муке аналогичная ситуация, объем вывоза составил 1 252 тонны, в то время как за аналогичный период прошлого года из республики было экспортировано на 9 500 тонн больше.

За первое полугодие 2023 года при плане 1 млрд 310,5 млн руб., таможенными органами начислено 1 506 млн. руб., что больше на 195,5 млн руб. от плановых показателей. Контрольный показатель выполнен на 115%.

Исполнение плана наблюдается практически по всем видам таможенных платежей, за исключение акцизного налога.

Структурно объем начисленных таможенных платежей состоит из:

– таможенной пошлины – 295,5 млн руб.;

– таможенного сбора – 228,3 млн руб.;

– акцизного налога – 106,5 млн руб.

– НДС – 873,8 млн руб.

– прочих платежей в том числе, штрафов, пеней и других видов платежей – 1,9 млн руб.

В сравнении с прошлым годом, в текущем году начислено на 154,4 млн рублей больше. Рост обусловлен, как естественным ростом объема товарооборота, так и увеличением ввозных ставок таможенной пошлины, которые вступили в действие с апреля месяца текущего года.

В рамках деятельности по пресечению нарушений таможенного законодательства Республики Абхазия в первом полугодии 2023 года на основании материалов подразделений таможенных органов выявлено 127 административных правонарушений. Общая сумма штрафов, поступивших в бюджет Республики Абхазия составила 2 млн 708 тыс. 977 рублей.

Были изъяты незаконно перемещенные через таможенную границу Республики Абхазия табачные изделия в количестве 342 888 штук, алкогольная продукция – 473 бутылки, электронные сигареты – 670 единиц, 305 упаковок табака для кальяна, минеральная газированная вода, произведенная на территории Грузии -206 бутылок, оборудование для майнинга – 12 единиц, цветной металл – 454 килограмма, 458 килограммов ореха.

Также в качестве непосредственного объекта нарушения таможенных правил выступали следующие товары: продукты питания, цветы в срезе, текстильная, парфюмерная, косметическая и сувенирная продукция, различные промышленные товары, ювелирные изделия, комплектующие к оборудованию для майнинга, комплект портативной электростанции, транспортные средства различного назначения, ввезённые и используемые на территории Абхазии в нарушение таможенного законодательства Республики Абхазия.

По линии противодействия контрабанде наркотиков за отчетный период при непосредственном участии правоохранительных подразделений ГТК Абхазии в совместных мероприятиях с МВД Абхазии, в рамках реализации оперативной информации было выявлено 7 фактов незаконного перемещения на территорию республики наркотических средств, их прекурсоров и сильнодействующих веществ. Изъято из оборота общей массой: наркотическое вещество «Мефедрон» – 56,6 гр, «Метадон» – 6 гр, «Героин» – 0,6 гр, сильнодействующее вещество «Прегабалин» – 59,7 гр.

Государственным таможенным комитетом Республики Абхазия в 2023 году продолжена работа по укреплению международного таможенного сотрудничества.

Основные усилия в рамках отчетного периода по линии международного таможенного сотрудничества были направлены на реализацию пунктов 14, 15, 43 и 44 Программы формирования общего социального и экономического пространства между Республикой Абхазия и Российской Федерацией на основе гармонизации законодательства Республики Абхазия с законодательством Российской Федерации.

В целях реализации пункта 14 Программы Постановлением Кабинета министров было утверждено положение «О применении на территории Республики Абхазия товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза». Настоящее Постановление вступило в силу с «01» января 2023 года.

Применение ТН ВЭД ЕАЭС в работе таможенных органов Республики Абхазия оказывает положительное влияние на качество таможенного администрирования, организацию таможенного оформления и таможенного контроля, повышение объективности формирования таможенной статистики внешней торговли, которая используется при разработке таможенной политики, а также при принятии мер по ее реализации в процессе таможенного декларирования и контроля правильности заявленного кода товаров и транспортных средств.

Также во исполнение пункта 14 Программы Постановлением Кабинета Министров Республики Абхазия утвержден новый таможенный тариф Республики Абхазия (ввозные таможенные пошлины).

8 июня 2023 года на заседании сессии Народного Собрания принят проект Таможенного кодекса Республики Абхазия в первом чтении.

Проект Таможенного кодекса Республики Абхазия разработан во исполнение пункта 44 Программы формирования общего социального и экономического пространства между Республикой Абхазия и Российской Федерацией на основе гармонизации законодательства Республики Абхазия с законодательством Российской Федерации, а также в целях гармонизации таможенного законодательства Абхазии с правом Евразийского экономического союза и законодательством Российской Федерации о таможенном регулировании.