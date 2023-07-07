В СТОЛИЦЕ БУДЕТ СКВЕР ИМЕНИ САРИИ ЛАКОБА

Сухум. 7 июля 2023. Абхазия-Информ. Скверу, где расположен памятник жертвам политических репрессий, присвоено имя Сарии Ахмедовны Лакоба, супруги государственного деятеля советской Абхазии Нестора Лакоба, проявившей стойкость и несгибаемую волю в тюрьме НКВД, где её принуждали опорочить имя мужа, объявленного «врагом народа».

Такое решение было принято на заседании Сухумского городского Собрания, сообщает пресс-служба СГС.

Депутаты СГС приняли решения об увековечении памяти погибших в мартовской наступательной операции 1992 года, а также Платона Бебиа и Тамары Тарба-Когония.

Решениями городского Собрания мемориальные доски будут установлены на доме №7 по ул. Джонуа, в котором проживал народный поэт Абхазии, кавалер ордена «Ахьдз-Апша» III степени Платон Хуампович Бебиа, на доме № 124 по проспекту Аиааира, где проживала заслуженный учитель Абхазии, министр образования с 1972 по 1992 год Тамара Ивановна Тарба-Когония, а также в микрорайоне массив Гумиста в память о погибших в мартовской наступательной операции 1993 года.