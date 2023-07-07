В ТПП АБХАЗИИ СОСТОЯЛАСЬ ВСТРЕЧА С ПРЕЗИДЕНТОМ МОСКОВСКОЙ ТПП
Сухум. 7 июля 2023. Абхазия-Информ. В Торгово-промышленной палате Республики Абхазия прошла встреча президента ТПП Тамилы Мерцхулава с президентом Московской торгово-промышленной палаты Владимиром Платоновым, прибывшим в Абхазию в составе официальной делегации Правительства Москвы. В ней принял участие председатель комиссии по внешнеэкономическому сотрудничеству с партнерами в Республике Словении Владимир Путкин.
Тема укрепления и развития торгово-экономического сотрудничества между деловыми кругами Москвы и Абхазии послужила поводом для встречи руководителей обеих палат.
Стороны обсудили экспортные отношения и направления взаимодействия, отметив важность активизации сотрудничества совместными усилиями. Особое внимание было уделено поддержке предпринимательства, реализации проектов по привлечению инвестиций и участию предпринимателей в бизнес-миссиях.
«Уверена, что торгово-экономическое сотрудничество основывается на взаимном интересе и по количеству поступающих коммерческих предложений в адрес нашей палаты за последнее время, мы видим существенный рост интереса российского бизнеса к сотрудничеству с абхазскими компаниями. ТПП Абхазии придает большое значение развитию деловых связей с предпринимательским сообществом ЦФО РФ, мы открыты для сотрудничества и ждем предложений от членов вашей организации. Мы также готовы организовать на нашей площадке мероприятия необходимые для вашего бизнеса, для презентации их услуг и продукции, провести переговоры с целью ознакомления с торгово-экономическим потенциалом нашей республики, для выстраивания эффективных коммуникаций в развитии социально-значимых сферах», – отметила Тамила Мерцхулава.
В свою очередь, Владимир Платонов, вкратце рассказав о деятельности Московской ТПП и оказываемых ею услугах, выразил готовность и желание усилить совместную работу на благо поддержки предпринимательского сообщества обеих стран.
Стороны высказались за дальнейшее развитие сотрудничества и обмен опытом между российским и абхазским бизнес-сообществами, что, по их мнению, позволит усилить экономическую интеграцию и создаст условия для процветания бизнеса в обеих странах.
В конце встречи Тамила Мерцхулава и Владимир Платонов обменялись памятными подарками.
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