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Абхазия Информ

В ТПП АБХАЗИИ СОСТОЯЛАСЬ ВСТРЕЧА С ПРЕЗИДЕНТОМ МОСКОВСКОЙ ТПП

Новости Пятница, 07 июля 2023 17:18
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В ТПП АБХАЗИИ СОСТОЯЛАСЬ ВСТРЕЧА С ПРЕЗИДЕНТОМ МОСКОВСКОЙ ТПП

Сухум. 7 июля 2023. Абхазия-Информ. В Торгово-промышленной палате Республики Абхазия прошла встреча президента ТПП Тамилы Мерцхулава с президентом Московской торгово-промышленной палаты Владимиром Платоновым, прибывшим в Абхазию в составе официальной делегации Правительства Москвы. В ней принял участие председатель комиссии по внешнеэкономическому сотрудничеству с партнерами в Республике Словении Владимир Путкин.

Тема укрепления и развития торгово-экономического сотрудничества между деловыми кругами Москвы и Абхазии послужила поводом для встречи руководителей обеих палат.

Стороны обсудили экспортные отношения и направления взаимодействия, отметив важность активизации сотрудничества совместными усилиями. Особое внимание было уделено поддержке предпринимательства, реализации проектов по привлечению инвестиций и участию предпринимателей в бизнес-миссиях.

«Уверена, что торгово-экономическое сотрудничество основывается на взаимном интересе и по количеству поступающих коммерческих предложений в адрес нашей палаты за последнее время, мы видим существенный рост интереса российского бизнеса к сотрудничеству с абхазскими компаниями. ТПП Абхазии придает большое значение развитию деловых связей с предпринимательским сообществом ЦФО РФ, мы открыты для сотрудничества и ждем предложений от членов вашей организации. Мы также готовы организовать на нашей площадке мероприятия необходимые для вашего бизнеса, для презентации их услуг и продукции, провести переговоры с целью ознакомления с торгово-экономическим потенциалом нашей республики, для выстраивания эффективных коммуникаций в развитии социально-значимых сферах», – отметила Тамила Мерцхулава.

В свою очередь, Владимир Платонов, вкратце рассказав о деятельности Московской ТПП и оказываемых ею услугах, выразил готовность и желание усилить совместную работу на благо поддержки предпринимательского сообщества обеих стран.

Стороны высказались за дальнейшее развитие сотрудничества и обмен опытом между российским и абхазским бизнес-сообществами, что, по их мнению, позволит усилить экономическую интеграцию и создаст условия для процветания бизнеса в обеих странах.

В конце встречи Тамила Мерцхулава и Владимир Платонов обменялись памятными подарками.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Пятница, 07 июля 2023 17:46

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