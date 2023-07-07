ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ-ТРЕНИНГИ УСПЕШНО ЗАВЕРШИЛИ СВОЮ РАБОТУ

Сухум. 7 июля 2023. Абхазия-Информ. Двухдневные образовательные курсы и тренинги для предпринимателей и членов ТПП успешно завершили свою работу. Мероприятие проходило в рамках подписанного соглашения между Торгово-промышленной палатой Республики Абхазия и Российской ассоциацией экспертов ритейла (РАЭРР).

Образовательные курсы были разработаны специально для предпринимателей, стремящихся усовершенствовать свое дело. В мероприятии также приняли участие студенты Сухумского открытого института.

Эксперты РАЭРР, имеющие богатый опыт и знания в области ритейла, провели ряд практических занятий и лекций, основанных на актуальных трендах и инновациях данной сферы.

Участники тренингов не только получили ценные знания и навыки, которые помогут им развивать свой бизнес более безрезультативно, но и возможность обменяться опытом и лучшими практиками с коллегами и экспертами ритейла, расширить свои профессиональные связи и эффективнее реагировать на вызовы и возможности в сфере ритейла.

ТПП выражает благодарность всем участникам тренингов и надеется, что приобретенные знания и навыки помогут предпринимателям достичь новых высот в сфере ритейла.