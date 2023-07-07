 

В мире

ИНОСТРАНЦЫ СОКРАТИЛИ ФИНАНСОВУЮ ПОМОЩЬ УКРАИНЕ
ноября 04 2022

ИНОСТРАНЦЫ СОКРАТИЛИ ФИНАНСОВУЮ ПОМОЩЬ УКРАИНЕ

Финансовая поддержка Вооруженных сил Украины (ВСУ) со стороны иностранцев значительно сократилась. Об этом сообщает польский портал Onet.pl. Как пишет…
ИТАЛИЯ ПРИОСТАНОВИЛА РАССМОТРЕНИЕ НОВОГО ПАКЕТА ПОСТАВОК ОРУЖИЯ УКРАИНЕ
ноября 02 2022
ИТАЛИЯ ПРИОСТАНОВИЛА РАССМОТРЕНИЕ НОВОГО ПАКЕТА ПОСТАВОК ОРУЖИЯ УКРАИНЕ
НАЗВАНО НАСТОЯЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ПОГИБШИХ РОССИЙСКИХ ВОЕННЫХ В ЗОНЕ ПРОВЕДЕНИЯ СПЕЦОПЕРАЦИИ
сентября 21 2022
НАЗВАНО НАСТОЯЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ПОГИБШИХ РОССИЙСКИХ ВОЕННЫХ В ЗОНЕ ПРОВЕДЕНИЯ СПЕЦОПЕРАЦИИ

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Апрель 2022 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ-ТРЕНИНГИ УСПЕШНО ЗАВЕРШИЛИ СВОЮ РАБОТУ

Новости Пятница, 07 июля 2023 20:23
Оцените материал
(0 голосов)
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ-ТРЕНИНГИ УСПЕШНО ЗАВЕРШИЛИ СВОЮ РАБОТУ

Сухум. 7 июля 2023. Абхазия-Информ. Двухдневные образовательные курсы и тренинги для предпринимателей и членов ТПП успешно завершили свою работу. Мероприятие проходило в рамках подписанного соглашения между Торгово-промышленной палатой Республики Абхазия и Российской ассоциацией экспертов ритейла (РАЭРР).

Образовательные курсы были разработаны специально для предпринимателей, стремящихся усовершенствовать свое дело. В мероприятии также приняли участие студенты Сухумского открытого института.

Эксперты РАЭРР, имеющие богатый опыт и знания в области ритейла, провели ряд практических занятий и лекций, основанных на актуальных трендах и инновациях данной сферы.

Участники тренингов не только получили ценные знания и навыки, которые помогут им развивать свой бизнес более безрезультативно, но и возможность обменяться опытом и лучшими практиками с коллегами и экспертами ритейла, расширить свои профессиональные связи и эффективнее реагировать на вызовы и возможности в сфере ритейла.

ТПП выражает благодарность всем участникам тренингов и надеется, что приобретенные знания и навыки помогут предпринимателям достичь новых высот в сфере ритейла.

Прочитано 8 раз Последнее изменение Пятница, 07 июля 2023 20:33

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ГАЛСКИМ ШКОЛЬНИКАМ РАССКАЗАЛИ О ИСТОРИИ РОССИИ В РИЦИНСКОМ НАЦИОНАЛЬНОМ ПАРКЕ СНИМАЮТ ФИЛЬМ О НИКОЛАЕ АЛЬБОВЕ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.