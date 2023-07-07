В РИЦИНСКОМ НАЦИОНАЛЬНОМ ПАРКЕ СНИМАЮТ ФИЛЬМ О НИКОЛАЕ АЛЬБОВЕ

Сухум. 7 июля 2023. Абхазия-Информ. В Абхазии ведутся съемки нового цикла популярного проекта «Имя. Символ 33». Героем очередной серии стал Николай Михайлович Альбов — всемирно известный ботаник и путешественник, который внес неоценимый вклад в изучении флоры Кавказа.

История жизни Николая Альбова легла в основу сценария фильма, над которым сейчас работают авторы проекта.

Альбов открыл 76 видов эндемичных растений, произрастающих в Абхазии, из них 50 находятся на территории Рицинского реликтового национального парка.

Съемочная группа посетила офис РРНП в г. Гудаута. Заведующая отделом науки и экологического просвещения, президент Географического общества Абхазии, кандидат географических наук Инга Тания рассказала о вкладе Н.М. Альбава в изучение флоры Абхазии и уникальной флоре РРНП.

В память и благодарность последователи Альбова Н.А. в честь него назвали 10 эндемичных видов растений, произрастающих в Абхазии.