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Абхазия Информ

АСЛАН БЖАНИЯ ПРОВОДИТ ЭКСТРЕННОЕ СОВЕЩАНИЕ В СВЯЗИ С ПОДТОПЛЕНИЕМ В ГАГРСКОМ РАЙОНЕ

Новости Понедельник, 10 июля 2023 12:20
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АСЛАН БЖАНИЯ ПРОВОДИТ ЭКСТРЕННОЕ СОВЕЩАНИЕ В СВЯЗИ С ПОДТОПЛЕНИЕМ В ГАГРСКОМ РАЙОНЕ

Сухум. 10 июля 2023. Абхазия-Информ. Президент Аслан Бжания в Администрации Гагрского района проводит оперативное совещание по вопросам ликвидации стихийного бедствия, обрушившегося на район в ночь с 7 на 8 июля. В совещании участвуют премьер-министр Александр Анкваб, министр по чрезвычайным ситуациям Лев Квициния, министр туризма Теймураз Хишба, советник президента Адгур Ашуба, начальник РУП «Абхазская железная дорога» Арсоу Читанава, руководители районных РЭС, ЧС и другие службы.

Глава района Юрий Хагуш проинформировал Президента о проделанной работе по ликвидации стихийного бедствия. По его информации, на 9 июля в результате проливных дождей в Гагрском районе пострадали три села Псахара, Лдзаа и Алахадзы, один поселок Бзыпта и частично город Гагра.

В ликвидации последствий стихии задействованы 22 единицы специализированной техники и более 200 человек.

Движение по республиканской трассе восстановлено, ДРСУ занимается дополнительной уборкой. Идет расчистка дорог в городе Гагра. В селах Лдзаа, Алахадзы и поселке Бзыпта, помимо расчистки дорог, откачивают воду в частных домовладениях.

В первую очередь стоит задача расчистить дороги, затем дома и оценить ущерб, нанесенный стихией. Предварительно известно, что в селе Лдзаа затоплены около 300 домов и два моста, затоплены в Алахадзы более 250 домов, а в селе Псахара – до 200 домов. В поселке Бзыпта сильно пострадал микрорайон Атыдзта – до 100 домовладений. В городе Гагра пострадали до 200 домов. В районе в результате непогоды также пострадали учреждения социальной инфраструктуры.

По завершении совещания Аслан Бжания направится в места, где стихия нанесла наибольший ущерб.

Об этом сообщает сайт президента.

Прочитано 2 раз Последнее изменение Понедельник, 10 июля 2023 12:23

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