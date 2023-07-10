СУХУМ И МОСКВА ПОДПИСАЛИ СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

Сухум. 10 июля 2023. Абхазия-Информ. Глава Администрации Сухума Беслан Эшба и министр Правительства Москвы, руководитель Департамента внешнеэкономических и международных связей г. Москвы Сергей Черёмин подписали соглашение о сотрудничестве между Администрацией города Сухум (Республика Абхазия) и правительством Москвы (Российская Федерация).

Церемония подписания состоялась в зале заседаний Кабинета министров в Сухуме. На церемонии подписания присутствовали делегации, прибывшие на празднование Дня города Сухум из Москвы, Казани, Чебоксар, Ростова-на-Дону, Краснодара, Донецка и Луганска.

Соглашение подписано с целью развития двустороннего сотрудничества между городами Сухум и Москва, а также углубления дружбы и взаимопонимания между жителями двух городов Администрация города Сухум (Республика Абхазия) и Правительство Москвы (Российская Федерация) договорились подписать настоящее Соглашение о сотрудничестве.

Соглашение предусматривает сотрудничество в области торгово-экономического сотрудничества, промышленного развития, предпринимательской и инновационной деятельности, в области дорожно-транспортной инфраструктуры, в области развития градостроительства, городской инфраструктуры и благоустройства городских территорий, в области содействия развитию бизнеса, торговли и услуг, в области информационных технологий, в области образования и науки, в области здравоохранения, в области культуры и спорта, в области туризма.

В документе подчеркивается, что соглашение о сотрудничестве направлено на расширение и развитие сотрудничества Сторон в соответствии с национальными законодательствами Сторон, а также с международными соглашениями, подписанными Республикой Абхазия и Российской Федерацией.

Перед подписанием соглашения глава Администрации города Сухум Беслан Эшба отметил, что Москва и Правительство Москвы были с Сухумом рядом в самые трудные времена.

«Сегодня для нас очень торжественный день, и мы к нему очень долго шли. Ни для кого не секрет, что город Москва и Правительство Москвы всегда были рядом с городом Сухум, особенно в послевоенное время, когда нас никто не признавал, когда были блокада и санкции. В это сложное время приходили гуманитарные поставки продуктов питания. И кстати, в Абхазии был возведён Дом Москвы ещё до признания, очень символично не только для горожан, но и для жителей столицы и республики. Москва была впереди всех по оказанию помощи, братское плечо всегда чувствовалось. Ввиду того, что мы очень долго шли к этому подписанию, по разным причинам оно откладывалось, прошли пандемию, как и весь мир, спасибо Правительству Москвы и Сергею Черёмину, что нашли время. Уверен, что у нас получится очень плодотворное сотрудничество, потому что соглашение подразумевает самые разные направления – здравоохранение, образование, культура и спорт, экономика, привлечение инвестиций», – сказал Беслан Эшба.

Мэр поделился, что уже намечены первые шаги в развитии соглашения, создаются рабочие группы по двум направлениям. Так, создана рабочая группа по регулированию транспортного движения по городу Сухум, чтобы не было заторов.

Беслан Эшба поблагодарил делегации, которые приехали на празднование Дня города – из Ростова-на-Дону, Краснодара, Казани, Чебоксар, Донецка, Луганска.

«Дорогие друзья, нам очень приятно, что вы всегда рядом. Наши побратимские отношения и дальше будут крепнуть в этот список включилась и столица Российской Федерации. Великолепный подарок вчера сделало Правительство Москвы - организовали концерт, приехали известные артисты. Немного помешал дождь, но праздничное настроение не было испорчено», – сказал глава Сухума.

После церемонии подписания состоялся пресс-подход, на котором глава Администрации Сухума Беслан Эшба еще раз отметил, что подписанное соглашение открывает новые возможности.

«Очень знаменательное событие. Сегодня мы подписали соглашение, которое открывает новые возможности - социальный блок, спорт, культура, образование, молодёжная политика, градостроительство, возможности развития системы ЖКХ, документации, архитектуры. Во всём будут нам помогать», – сказал Эшба.

Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента внешнеэкономических и международных связей г. Москвы Сергей Черёмин сказал, что Москва готова делиться опытом.

«Сегодня Москва – один из лидеров в развитии градостроительной политики, в развитии социальной сферы. Для нас очень важно поделиться с нашими друзьями в Сухуме знаниями и опытом, накопленным в огромном мегаполисе. Сегодня то, что мы подписали соглашение, для нас исторический момент, историческая веха. Я думаю, что мои коллеги из Правительства Москвы будут счастливы сделать Сухум главным направлением, в том числе туристическом», – сказал Сергей Черёмин.

СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ МЕЖДУ АДМИНИСТРАЦИЕЙ ГОРОДА СУХУМ (РЕСПУБЛИКА АБХАЗИЯ) И ПРАВИТЕЛЬСТВОМ МОСКВЫ (РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ)

С целью развития двустороннего сотрудничества между городами Сухум и Москва, а также углубления дружбы и взаимопонимания между жителями двух городов Администрация города Сухум (Республика Абхазия) и Правительство Москвы (Российская Федерация) (далее по тексту «Стороны»), руководствуясь принципами сотрудничества, равенства и взаимной выгоды, договорились подписать настоящее Соглашение о сотрудничестве.

В области торгово-экономического сотрудничества, промышленного развития, предпринимательской и инновационной деятельности Стороны будут способствовать:

обмену опытом в сфере организации международного сотрудничества, а также в области укрепления связей между городами;

обмену опытом в сфере работы с методическими материалами и нормативными правовыми актами Сторон в области поддержки и развития малого и среднего предпринимательства;

созданию условий для установления прямых связей между хозяйствующими субъектами Сторон;

обмену опытом в вопросах поддержки малого и среднего бизнеса городов, развития человеческого капитала, создания и развития инновационной инфраструктуры городов;

обмену информацией о выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятиях, проводимых на территории Сторон;

обмену опытом в вопросах формирования приоритетных инвестиционных проектов и привлечения иностранных инвестиций в экономики городов.

В области дорожно-транспортной инфраструктуры Стороны будут способствовать обмену опытом по следующим направлениям;

управление и развитие общественного наземного транспорта, обслуживание пассажиров городского транспорта, развитие дорожно-транспортной инфраструктуры и управление дорожным движением;

управление и развитие общественного наземного транспорта, обслуживание пассажиров городского транспорта, развитие дорожно-транспортной инфраструктуры и управление дорожным движением;

создание и использование интеллектуальной транспортной системы и компьютерного моделирования транспортных потоков;

взаимодействие в сфере организации городской парковочной системы;

установление прямых связей между организациями и предприятиями транспортной отрасли городов.

В области развития градостроительства, городской инфраструктуры и благоустройства городских территорий Стороны будут способствовать:

обмену опытом в области цифровизации и модернизации жилищно-коммунального хозяйства;

созданию совместных программ и планов между городами по обмену опытом в области градостроительства и развития городской инфраструктуры;

обмену опытом по созданию благоприятных условий для озеленения и благоустройства городского пространства, реконструкции городских общественных пространств.

В области содействия развитию бизнеса, торговли и услуг Стороны будут способствовать:

обмену опытом в области подготовки нормативно-правового регулирования в сфере торговли и услуг;

обмену информационными данными о проведении специализированных выставок, конкурсов, фестивалей, ярмарок и конференций с целью ознакомления с современными достижениями в сфере торговли и услуг.

В области информационных технологий Стороны будут способствовать:

осуществлению взаимодействия в сфере организации и использования программ «Умный город» и «Безопасный город»;

осуществлению взаимодействия и обмену опытом в создании и внедрении многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг населению, и в распространении информации о программах доступа населения к государственным услугам;

взаимному обмену делегациями с целью изучения опыта в области информационных технологий;

оказанию содействия в вопросе участия в специализированных мероприятиях, а также в совместных конференциях, семинарах и рабочих встречах по обмену опытом в сфере информационных технологий, проводимых профильными структурами городского управления города Сухум и города Москвы.

В области образования и науки Стороны будут способствовать:

оказанию взаимодействия и обмену опытом по развитию онлайн-образования и внедрения информационных технологий в сфере образования;

обмену опытом в сфере разработки новых образовательных технологий, средств обучения в области цифровизации образования и воспитания обучающихся;

оказанию взаимодействия и обмену опытом в сфере оценки качества образования;

оказанию содействия в обмене делегациями между образовательными организациями Сторон и установлению партнерских отношений на уровне образовательных организаций Сторон.

В области здравоохранения Стороны будут способствовать:

обмену лучшими практиками по организации оказания медицинской помощи населению и организации лекарственного обеспечения населения;

обмену опытом в сфере разработки новых образовательных технологий с использованием симуляционного оборудования;

взаимному приглашению специалистов для участия в научно-практических мероприятиях, проводимых Сторонами;

взаимному обмену делегациями специалистов с целью обмена опытом в области здравоохранения;

рассмотрению иных вопросов в сфере охраны здоровья граждан, исходя из потребностей и возможностей Сторон.

В области культуры и спорта Стороны будут способствовать:

обеспечению участия в выставках, конференциях, семинарах по вопросам культуры, проводимых Сторонами;

развитию сотрудничества в областях концертной деятельности, музейно-выставочной работы, библиотечного дела, культурно-досуговой деятельности, художественного и музыкального образования:

установлению контактов между учреждениями культуры Сторон;

обмену опытом в сфере сохранения, популяризации и государственной охраны объектов культуры;

установлению прямых связей между спортивными организациями города Сухум и города Москвы;

обмену опытом в сфере спортивной медицины и подготовки спортсменов;

участию спортсменов и спортивных команд города Сухум и города Москвы в спортивных мероприятиях, проводимых Сторонами;

обмену спортивными делегациями по отдельным видам спорта.

В области туризма Стороны будут способствовать по следующим направлениям:

стимулирование развития сотрудничества в сфере туризма;

осуществление обменом статистической и иной информацией в области туризма;

оказание содействия во взаимном участии предприятий туристической отрасли в выставках и иных профильных мероприятиях, проводимых при поддержке Сторон.

Заключительные положения

Настоящее Соглашение о сотрудничестве направлено на расширение и развитие сотрудничества Сторон в соответствии с национальными законодательствами Сторон, а также с международными соглашениями, подписанными Республикой Абхазия и Российской Федерацией,

В течение всего периода действия настоящего Соглашения о сотрудничестве Стороны будут всячески поощрять и поддерживать усилия своих органов местного самоуправления, государственных, коммерческих и общественных организаций, а также отдельных лиц, направленные на развитие партнерских связей между двумя городами.

Дискуссии, встречи или иные мероприятия, необходимые для выполнения настоящего Соглашения о сотрудничестве, могут быть организованы и проведены по согласованию Сторон в одной из двух стран, либо в любом ином месте.

Конкретные детали и методы реализации Соглашения о сотрудничестве должны разрабатываться и утверждаться при условии взаимного согласия Сторон.

Объем обязательств и распределение ресурсов между областями сотрудничества в рамках Соглашения о сотрудничестве целиком и полностью отдаются на усмотрение каждой из Сторон.

Если Стороны проявят желание заключить какое-либо обязательство к взаимному возникновению прав и обязанностей у Сторон в рамках реализации одного из направлений Соглашения о сотрудничестве, то в этом случае каждое такое обязательство будет обсуждаться отдельно и подписываться в качестве самостоятельного документа.

Данное Соглашение о сотрудничестве фиксирует намерения Сторон и не будет иметь для них обязательной юридической силы. Стороны согласны с тем, что они будут стремиться к заключению и оформлению письменных договоренностей, конкретизирующих решение вопросов, изложенных в Соглашении о сотрудничестве в соответствии с законодательством каждой из Сторон.

Настоящее Соглашение о сотрудничестве вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует в течение 3 лет, если ни одна из Сторон не направит другой Стороне письменного уведомления о своем намерении расторгнуть настоящее Соглашение о сотрудничестве не менее чем за 3 месяца до истечения срока его действия.

Стороны по письменному согласию могут вносить изменения в настоящее Соглашение о сотрудничестве.

Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания и действует в течение 3 лет. По истечении данного срока Соглашение будет продлено на следующий аналогичный срок.

Об этом сообщает сайт столицы.