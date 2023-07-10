 

В мире

ИНОСТРАНЦЫ СОКРАТИЛИ ФИНАНСОВУЮ ПОМОЩЬ УКРАИНЕ
ноября 04 2022

ИНОСТРАНЦЫ СОКРАТИЛИ ФИНАНСОВУЮ ПОМОЩЬ УКРАИНЕ

Финансовая поддержка Вооруженных сил Украины (ВСУ) со стороны иностранцев значительно сократилась. Об этом сообщает польский портал Onet.pl. Как пишет…
ИТАЛИЯ ПРИОСТАНОВИЛА РАССМОТРЕНИЕ НОВОГО ПАКЕТА ПОСТАВОК ОРУЖИЯ УКРАИНЕ
ноября 02 2022
ИТАЛИЯ ПРИОСТАНОВИЛА РАССМОТРЕНИЕ НОВОГО ПАКЕТА ПОСТАВОК ОРУЖИЯ УКРАИНЕ
НАЗВАНО НАСТОЯЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ПОГИБШИХ РОССИЙСКИХ ВОЕННЫХ В ЗОНЕ ПРОВЕДЕНИЯ СПЕЦОПЕРАЦИИ
сентября 21 2022
НАЗВАНО НАСТОЯЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ПОГИБШИХ РОССИЙСКИХ ВОЕННЫХ В ЗОНЕ ПРОВЕДЕНИЯ СПЕЦОПЕРАЦИИ

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Июль 2023 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

РЖД ОСТАНОВИЛИ ПОЕЗДА В АБХАЗИЮ ИЗ-ЗА СИЛЬНЫХ ДОЖДЕЙ В РЕГИОНЕ

Новости Понедельник, 10 июля 2023 13:30
Оцените материал
(0 голосов)
РЖД ОСТАНОВИЛИ ПОЕЗДА В АБХАЗИЮ ИЗ-ЗА СИЛЬНЫХ ДОЖДЕЙ В РЕГИОНЕ

Сухум. 10 июля 2023. Абхазия-Информ. Поезда №306 Сухум-Москва и №480 Сухум-Санкт-Петербург остановили в пути из-за закрытия участка железной дороги Гагра-Цандрипш в Абхазии. Также были отменены несколько поездов, следующих из Сочи в Гагры. Об этом сообщили в пресс-службе РЖД. Ранее в Абхазии прошел сильный ливень, который размыл железнодорожные пути в регионе.

Пассажиров поездов №306 Сухум-Москва и №480 Сухум-Санкт-Петербург, которые планировали посадку на территории Абхазии, автобусами доставят до станции Цандрипш, откуда они проследуют до станций назначения по маршруту до Москвы и Санкт-Петербурга. Специальный поезд отправится завтра, 10 июля, в 8:00 утра.
 
Поезда №306 Москва-Сухум и №479 Санкт-Петербург-Сухум 10 июля будут следовать до станции Цандрипш. Оттуда пассажиров автобусами доставят до места назначения.
 
Также из-за размытия путей сегодня, 9 июля, отменили поезд «Ласточка» №924 аэропорт Сочи-Гагра, 10 июля – поезда №921, 922, 923, 924 между станциями Гагра-аэропорт Сочи.
 
Позже Федеральная пассажирская компания (ФПК, входит в РЖД) сообщила об отмене туристического поезда №927/928 Туапсе-Сочи-Гагра 10 июля.
 
Накануне в Абхазии прошел сильный ливень. В результате в Гагрском районе нет света, там также подтоплены частные владения, жилые дома и улицы. МЧС Абхазии рекомендовало жителям республики воздержаться от поездок в Гагрский район. В других регионах Абхазии ситуация стабильная.
Прочитано 11 раз Последнее изменение Понедельник, 10 июля 2023 13:38

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « СУХУМ И МОСКВА ПОДПИСАЛИ СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ В АБХАЗИИ ЗАКРЫЛИ ВСЕ ПЛЯЖИ ИЗ-ЗА НЕПОГОДЫ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.