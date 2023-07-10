РЖД ОСТАНОВИЛИ ПОЕЗДА В АБХАЗИЮ ИЗ-ЗА СИЛЬНЫХ ДОЖДЕЙ В РЕГИОНЕ

Сухум. 10 июля 2023. Абхазия-Информ. П оезда №306 Сухум-Москва и №480 Сухум-Санкт-Петербург остановили в пути из-за закрытия участка железной дороги Гагра-Цандрипш в Абхазии. Также были отменены несколько поездов, следующих из Сочи в Гагры. Об этом сообщили в пресс-службе РЖД. Ранее в Абхазии прошел сильный ливень, который размыл железнодорожные пути в регионе.

Пассажиров поездов №306 Сухум-Москва и №480 Сухум-Санкт-Петербург, которые планировали посадку на территории Абхазии, автобусами доставят до станции Цандрипш, откуда они проследуют до станций назначения по маршруту до Москвы и Санкт-Петербурга. Специальный поезд отправится завтра, 10 июля, в 8:00 утра.

Поезда №306 Москва-Сухум и №479 Санкт-Петербург-Сухум 10 июля будут следовать до станции Цандрипш. Оттуда пассажиров автобусами доставят до места назначения.

Также из-за размытия путей сегодня, 9 июля, отменили поезд «Ласточка» №924 аэропорт Сочи-Гагра, 10 июля – поезда №921, 922, 923, 924 между станциями Гагра-аэропорт Сочи.

Позже Федеральная пассажирская компания (ФПК, входит в РЖД) сообщила об отмене туристического поезда №927/928 Туапсе-Сочи-Гагра 10 июля.