РЖД ОСТАНОВИЛИ ПОЕЗДА В АБХАЗИЮ ИЗ-ЗА СИЛЬНЫХ ДОЖДЕЙ В РЕГИОНЕ
Новости Понедельник, 10 июля 2023 13:30
Сухум. 10 июля 2023. Абхазия-Информ. Поезда №306 Сухум-Москва и №480 Сухум-Санкт-Петербург остановили в пути из-за закрытия участка железной дороги Гагра-Цандрипш в Абхазии. Также были отменены несколько поездов, следующих из Сочи в Гагры. Об этом сообщили в пресс-службе РЖД. Ранее в Абхазии прошел сильный ливень, который размыл железнодорожные пути в регионе.
Пассажиров поездов №306 Сухум-Москва и №480 Сухум-Санкт-Петербург, которые планировали посадку на территории Абхазии, автобусами доставят до станции Цандрипш, откуда они проследуют до станций назначения по маршруту до Москвы и Санкт-Петербурга. Специальный поезд отправится завтра, 10 июля, в 8:00 утра.
Поезда №306 Москва-Сухум и №479 Санкт-Петербург-Сухум 10 июля будут следовать до станции Цандрипш. Оттуда пассажиров автобусами доставят до места назначения.
Также из-за размытия путей сегодня, 9 июля, отменили поезд «Ласточка» №924 аэропорт Сочи-Гагра, 10 июля – поезда №921, 922, 923, 924 между станциями Гагра-аэропорт Сочи.
Позже Федеральная пассажирская компания (ФПК, входит в РЖД) сообщила об отмене туристического поезда №927/928 Туапсе-Сочи-Гагра 10 июля.
Накануне в Абхазии прошел сильный ливень. В результате в Гагрском районе нет света, там также подтоплены частные владения, жилые дома и улицы. МЧС Абхазии рекомендовало жителям республики воздержаться от поездок в Гагрский район. В других регионах Абхазии ситуация стабильная.
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