В АБХАЗИИ ЗАКРЫЛИ ВСЕ ПЛЯЖИ ИЗ-ЗА НЕПОГОДЫ

«В связи с погодными условиями считаю необходимым закрыть все пляжи на некоторое время», – сказал министр.

Министр туризма Абхазии Теймураз Хишба из-за погодных условий в республике порекомендовал на некоторое время закрыть все пляжи.

В Абхазии вслед за Сочи из-за проливных дождей закрыли все пляжи. Накануне в республике затопило Гагру и Пицунду, подтоплено более 700 жилых домов.

Хишба пояснил, что это мера необходима для безопасности жителей и гостей страны, хотя ситуация с погодой не является критичной. По его словам, нужно «всеми возможными способами не допустить», чтобы в течение нескольких дней люди купались в море.

Сильные ливни обрушились на черноморское побережье в минувшие выходные. В Сочи из-за ливней, града и смерчей закрыли все пляжи до 11 июля, потоки воды снесли больше десятка автомобилей и затопили несколько жилых домов в Хостинском районе. Жителей затопленных домов переселили в пункты временного размещения. Аэропорт Сочи перестал принимать самолеты: за сутки на запасные аэродромы отправили 17 самолетов.

Пострадала от непогоды и Абхазия: в Гагре и Пицунде затопило улицы и жилые дома, магазины и кафе, из-за затопления распределительных подстанций в некоторые населенные пункты Гагрского района и в город Пицунда была прекращена подача электроэнергии.

По оценке замглавы Гагрского района Адамура Цишбы, затоплено оказались 700–800 жилых домов.

Спасатели республиканского МЧС за сутки эвакуировали 29 человек, застрявших из-за непогоды возле Ольгинских водопадов в Цебельдинском ущелье (Гулрыпшский район республики) и в летнем лагере в селе Мюссера Гудаутского района.