ПРЕЗИДЕНТ ПРОКОНТРОЛИРОВАЛ ХОД ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ В ЗОНЕ СТИХИЙНОГО БЕДСТВИЯ

В результате проливных дождей селу Лдзаа был нанесен серьезный урон: река подтопила первые этажи домов и гостиниц, были разрушены и частично размыты дороги.

«В результате подтопления испорчено большое количество автотранспорта, повреждено имущество и коммуникации. Устранением последствий стихии занимаются компетентное органы и соответствующие службы, местные органы власти принимают необходимые меры для того, чтобы в сжатые сроки все исправить. Будет восстановлена подача воды, электричества, возобновлено движение на дорогах», – сказал Аслан Бжания.

Местные власти незамедлительно приняли меры по оказанию помощи пострадавшим. Президент выразил благодарность всем спасателям и службам, которые работают на местах. Он подчеркнул, что государство будет предпринимать все необходимые меры для восстановления этих районов.

Во время посещения пострадавших мест глава государства обещал обеспечить жителей и туристов всем необходимым, включая воду и еду. Он также заверил, что будет оказана помощь всем, кто в ней нуждается.

Аслан Бжания призвал всех оставаться спокойными в этой трудной ситуации, подтвердив, что государство предпримет все возможные меры для восстановления районов и обеспечения безопасности.

Об этом сообщает сайт главы государства.