ПРЕЗИДЕНТ ПРОКОНТРОЛИРОВАЛ ХОД ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ В ЗОНЕ СТИХИЙНОГО БЕДСТВИЯ
Сухум. 10 июля 2023. Абхазия-Информ. После совещания в Администрации района Президент Аслан Бжания направился в села Алахвдзы, Лдзаа, район Рыбзавода, Бзыпта.
В результате проливных дождей селу Лдзаа был нанесен серьезный урон: река подтопила первые этажи домов и гостиниц, были разрушены и частично размыты дороги.
«В результате подтопления испорчено большое количество автотранспорта, повреждено имущество и коммуникации. Устранением последствий стихии занимаются компетентное органы и соответствующие службы, местные органы власти принимают необходимые меры для того, чтобы в сжатые сроки все исправить. Будет восстановлена подача воды, электричества, возобновлено движение на дорогах», – сказал Аслан Бжания.
Местные власти незамедлительно приняли меры по оказанию помощи пострадавшим. Президент выразил благодарность всем спасателям и службам, которые работают на местах. Он подчеркнул, что государство будет предпринимать все необходимые меры для восстановления этих районов.
Во время посещения пострадавших мест глава государства обещал обеспечить жителей и туристов всем необходимым, включая воду и еду. Он также заверил, что будет оказана помощь всем, кто в ней нуждается.
Аслан Бжания призвал всех оставаться спокойными в этой трудной ситуации, подтвердив, что государство предпримет все возможные меры для восстановления районов и обеспечения безопасности.
Об этом сообщает сайт главы государства.
Последнее от Super User
- РЕЗУЛЬТАТЫ ТУРНИРА «КУБОК Г. СУХУМ ПО ПЛЯЖНОМУ ВОЛЕЙБОЛУ»
- В АБХАЗИИ ЗАКРЫЛИ ВСЕ ПЛЯЖИ ИЗ-ЗА НЕПОГОДЫ
- РЖД ОСТАНОВИЛИ ПОЕЗДА В АБХАЗИЮ ИЗ-ЗА СИЛЬНЫХ ДОЖДЕЙ В РЕГИОНЕ
- СУХУМ И МОСКВА ПОДПИСАЛИ СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
- АСЛАН БЖАНИЯ ПРОВОДИТ ЭКСТРЕННОЕ СОВЕЩАНИЕ В СВЯЗИ С ПОДТОПЛЕНИЕМ В ГАГРСКОМ РАЙОНЕ