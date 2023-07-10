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Абхазия Информ

ПРЕЗИДЕНТ ПРОКОНТРОЛИРОВАЛ ХОД ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ В ЗОНЕ СТИХИЙНОГО БЕДСТВИЯ

Новости Понедельник, 10 июля 2023 16:58
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ПРЕЗИДЕНТ ПРОКОНТРОЛИРОВАЛ ХОД ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ В ЗОНЕ СТИХИЙНОГО БЕДСТВИЯ

Сухум. 10 июля 2023. Абхазия-Информ. После совещания в Администрации района Президент Аслан Бжания направился в села Алахвдзы, Лдзаа, район Рыбзавода, Бзыпта.

В результате проливных дождей селу Лдзаа был нанесен серьезный урон: река подтопила первые этажи домов и гостиниц, были разрушены и частично размыты дороги.

«В результате подтопления испорчено большое количество автотранспорта, повреждено имущество и коммуникации. Устранением последствий стихии занимаются компетентное органы и соответствующие службы, местные органы власти принимают необходимые меры для того, чтобы в сжатые сроки все исправить. Будет восстановлена подача воды, электричества, возобновлено движение на дорогах», – сказал Аслан Бжания.

Местные власти незамедлительно приняли меры по оказанию помощи пострадавшим. Президент выразил благодарность всем спасателям и службам, которые работают на местах. Он подчеркнул, что государство будет предпринимать все необходимые меры для восстановления этих районов.

Во время посещения пострадавших мест глава государства обещал обеспечить жителей и туристов всем необходимым, включая воду и еду. Он также заверил, что будет оказана помощь всем, кто в ней нуждается.

Аслан Бжания призвал всех оставаться спокойными в этой трудной ситуации, подтвердив, что государство предпримет все возможные меры для восстановления районов и обеспечения безопасности.

Об этом сообщает сайт главы государства.

Прочитано 3 раз Последнее изменение Понедельник, 10 июля 2023 17:00

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