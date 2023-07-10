ПУТИН РАТИФИЦИРОВАЛ СОГЛАШЕНИЕ С АБХАЗИЕЙ О ДВОЙНОМ ГРАЖДАНСТВЕ

Сухум. 10 июля 2023. Абхазия-Информ. Президент Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения с Абхазией о двойном гражданстве. Закон предполагает, что россияне смогут приобретать гражданство Абхазии без отказа от гражданства РФ, и наоборот. Приобретение и прекращение гражданства в части, не урегулированной соглашением, осуществляются в соответствии с законодательством каждой из стран.

Действие соглашения рассчитано на пять лет. Его планируется автоматически продлевать, если ни одна сторона заранее в письменной форме не выразит намерение прекратить его. Предусматривается, что всем совершеннолетним гражданам Абхазии, которые имели этот статус на 26 августа 2008 года, Россия предоставляет право получить ее гражданство в упрощенном порядке.

Соглашение между Россией и Абхазией о двойном гражданстве было подписано в Москве в сентябре 2022 года.