ПУТИН РАТИФИЦИРОВАЛ СОГЛАШЕНИЕ С АБХАЗИЕЙ О ДВОЙНОМ ГРАЖДАНСТВЕ
Новости Понедельник, 10 июля 2023 18:04
Сухум. 10 июля 2023. Абхазия-Информ. Президент Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения с Абхазией о двойном гражданстве. Закон предполагает, что россияне смогут приобретать гражданство Абхазии без отказа от гражданства РФ, и наоборот. Приобретение и прекращение гражданства в части, не урегулированной соглашением, осуществляются в соответствии с законодательством каждой из стран.
Действие соглашения рассчитано на пять лет. Его планируется автоматически продлевать, если ни одна сторона заранее в письменной форме не выразит намерение прекратить его. Предусматривается, что всем совершеннолетним гражданам Абхазии, которые имели этот статус на 26 августа 2008 года, Россия предоставляет право получить ее гражданство в упрощенном порядке.
Соглашение между Россией и Абхазией о двойном гражданстве было подписано в Москве в сентябре 2022 года.
В мае 2023-го В.В. Путин внес документ на рассмотрение Госдумы. Она ратифицировала документ 29 июня.
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