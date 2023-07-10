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Абхазия Информ

ОПЕРАТИВНО РАСКРЫЛИ КРАЖУ

Новости Понедельник, 10 июля 2023 20:35
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ОПЕРАТИВНО РАСКРЫЛИ КРАЖУ

Сухум. 10 июля 2023. Абхазия-Информ. Сотрудниками Гудаутского РОВД оперативно раскрыта кража. Преступление имело место на территории центрального рынка в г. Гудаута, когда из сумки потерпевшей был похищен сотовый телефон «Реалми С-21».

В результате незамедлительно принятых оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска совместно с МОБ отдела внутренних дел по Гудаутскому району по подозрению в краже был задержан Губаз Ахра Александрович 1977 г.р. 

Губаз в содеянном сознался, похищенное имущество изъято.

По признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст.155 УК РА, группой дознания Гудаутского РОВД в отношении гражданина Губаз возбуждено уголовное дело и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Об этом сообщает сайт МВД Абхазии.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Понедельник, 10 июля 2023 20:40

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