ОПЕРАТИВНО РАСКРЫЛИ КРАЖУ

Сухум. 10 июля 2023. Абхазия-Информ. Сотрудниками Гудаутского РОВД оперативно раскрыта кража. Преступление имело место на территории центрального рынка в г. Гудаута, когда из сумки потерпевшей был похищен сотовый телефон «Реалми С-21».

В результате незамедлительно принятых оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска совместно с МОБ отдела внутренних дел по Гудаутскому району по подозрению в краже был задержан Губаз Ахра Александрович 1977 г.р.