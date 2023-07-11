СОЗДАН РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ШТАБ ПО ПРЕОДОЛЕНИЮ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНОГО БЕДСТВИЯ

Сухум. 11 июля 2023. Абхазия-Информ. Президент Аслан Бжания провел оперативное совещание по вопросу ликвидации последствий подтоплений в ряде районов республики. В совещании участвовали вице-президент Бадра Гунба, премьер-министр Александр Анкваб, спикер Парламента Лаша Ашуба, руководитель Администрации президента Джансух Нанба, секретарь Совбеза Сергей Шамба, министр по чрезвычайным ситуациям Лев Квициния, министр здравоохранения Эдуард Бутба, министр внутренних дел Роберт Киут.

Открывая совещание, глава государства отметил, что республика столкнулась с невиданным по масштабам стихийным бедствием.

«В зоне бедствия оказались Гагрский район, часть Гудаутского и Очамчырского районов. Вчера стихия обрушилась на столицу. Серьёзно пострадали объекты жизнеобеспечения, частные домовладения, курортная инфраструктура. К сожалению, мы сейчас даже приблизительно не знаем, каков уровень нанесённого материального ущерба. Удар стихии нарушил коммуникации, размыл участки автомобильных дорог, также прекращено железнодорожное сообщение с Российской Федерацией. Однако в этой ситуации первичны жизнь и здоровье граждан, главное для нас, чтобы никто не пострадал», – подчеркнул президент.

По завершении инспекционной поездки в Гагрский район Аслан Бжания вечером 10 июля подписал распоряжение о создании Республиканского штаба по преодолению последствий стихийного бедствия. Руководителем штаба назначен премьер-министр Александр Анкваб.

В соответствии с распоряжением, все государственные службы, задействованные в ликвидации последствий стихийного бедствия, должны действовать скоординированно под руководством Республиканского штаба.

Президент поручил главе правительства оказать максимальную помощь гражданам и туристам, оказавшимся в сложной ситуации, а также незамедлительно задействовать все ресурсы силовых ведомств МЧС, Минобороны, МВД, в тесном взаимодействии с уполномоченными органами государственной власти – Министерством по туризму, главами Администраций районов и другими структурами.

Министерству здравоохранения поручено определить, есть ли среди оказавшихся в зоне подтопления люди, которые нуждаются в медицинском сопровождении. «Окажите им необходимую помощь. Если туристы изъявят желание покинуть республику, то обеспечить им такую возможность», – сказал Аслан Бжания.

Глава государства также поручил обеспечить пострадавших продуктами первой необходимости.

«Важно, чтобы оказавшиеся в чрезвычайной ситуации граждане и гости не остались без нашей поддержки», – сказал он, поручив также Республиканскому штабу реагировать на возникающие проблемы и работать над определением масштабов нанесённого ущерба.

Президент Аслан Бжания обратил внимание членов Республиканского штаба по ликвидации последствий стихийного бедствия, что их предложения лягут в основу решений по оказанию адресной помощи пострадавшим гражданам Республики Абхазия.

Об этом сообщает сайт главы государства.