НАЙДЕН ПРОПАВШИЙ 60-ЛЕТНИЙ ЖИТЕЛЬ СЕЛА ЧЛОУ

Сухум. 11 июля 2023. Абхазия-Информ. Четверо суток сотрудники поисково-спасательного отряда МЧС Абхазии вели поиски пропавшего 60-летнего жителя села Члоу, Очамчырского района, Рамаза Цвижба. Вместе с местными пастухами он находился в высокогорной альпийской зоне и при возвращении отстал от товарищей.

Поисковая операция началась в минувшую пятницу. Спасатели, совместно с местными жителями, проделали пеший путь в альпийскую зону длиной в 45 километров.

Поиски велись в сложных погодных условиях, под проливным дождем. Пропавшего обнаружили с поврежденной ногой, оказали ему первую медицинскую помощь и доставили его к месту постоянного проживания.

Ввиду того, что вероятность возникновения смерча в акватории Абхазии остается достаточно высокой, МЧС Абхазии настоятельно рекомендует гражданам и гостям республики воздержаться от прогулок в прибрежной зоне и от поездок в горы.