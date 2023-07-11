В АБХАЗИИ БОЛЕЕ ДВУХ СУТОК ИЩУТ ТУРИСТКУ ИЗ МОСКВЫ, УНЕСЕННУЮ В МОРЕ ВО ВРЕМЯ ЛИВНЕЙ

Сухум. 11 июля 2023. Абхазия-Информ. В Абхазии в минувшее воскресенье, 9 июля, пропала туристка. 51-летняя женщина, приехавшая на республиканские курорты из Москвы, переходила через маленький ручеек. Однако из-за обильных осадков произошел резкий подъем уровня воды. Поток сбил гражданку с ног и унес в море.
В МЧС поступило обращение от местных жителей. Очевидцы сообщили о произошедшем. В связи с этим была организована поисковая операция, к которой подключились не только спасатели и водолазы, но и волонтеры.
Женщина была признана пропавшей без вести. Поиски в течение первых двух суток не дали никаких результатов.
«Сегодня продолжаются поиски, но пока тоже без результата. Море очень мутное, неспокойное, это мешает работе водолазов», – рассказал «России-24» абхазский министр по ЧС Лев Квициния.
Он также отметил, что службы республики держат в курсе поисковых работ посольство Российской Федерации.