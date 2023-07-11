В АБХАЗИИ БОЛЕЕ ДВУХ СУТОК ИЩУТ ТУРИСТКУ ИЗ МОСКВЫ, УНЕСЕННУЮ В МОРЕ ВО ВРЕМЯ ЛИВНЕЙ

Сухум. 11 июля 2023. Абхазия-Информ. В Абхазии в минувшее воскресенье, 9 июля, пропала туристка. 51-летняя женщина, приехавшая на республиканские курорты из Москвы, переходила через маленький ручеек. Однако из-за обильных осадков произошел резкий подъем уровня воды. Поток сбил гражданку с ног и унес в море.