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Абхазия Информ

В АБХАЗИИ БОЛЕЕ ДВУХ СУТОК ИЩУТ ТУРИСТКУ ИЗ МОСКВЫ, УНЕСЕННУЮ В МОРЕ ВО ВРЕМЯ ЛИВНЕЙ

Новости Вторник, 11 июля 2023 18:20
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В АБХАЗИИ БОЛЕЕ ДВУХ СУТОК ИЩУТ ТУРИСТКУ ИЗ МОСКВЫ, УНЕСЕННУЮ В МОРЕ ВО ВРЕМЯ ЛИВНЕЙ

Сухум. 11 июля 2023. Абхазия-Информ. В Абхазии в минувшее воскресенье, 9 июля, пропала туристка. 51-летняя женщина, приехавшая на республиканские курорты из Москвы, переходила через маленький ручеек. Однако из-за обильных осадков произошел резкий подъем уровня воды. Поток сбил гражданку с ног и унес в море.

В МЧС поступило обращение от местных жителей. Очевидцы сообщили о произошедшем. В связи с этим была организована поисковая операция, к которой подключились не только спасатели и водолазы, но и волонтеры.

Женщина была признана пропавшей без вести. Поиски в течение первых двух суток не дали никаких результатов.

«Сегодня продолжаются поиски, но пока тоже без результата. Море очень мутное, неспокойное, это мешает работе водолазов», – рассказал «России-24» абхазский министр по ЧС Лев Квициния.

Он также отметил, что службы республики держат в курсе поисковых работ посольство Российской Федерации.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Вторник, 11 июля 2023 18:28

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