ГРАБЕЖ В ГАГРСКОМ РАЙОНЕ
Новости Вторник, 11 июля 2023 18:31
Сухум. 11 июля 2023. Абхазия-Информ. Житель с. Гячрипш Гагрского района Хупория Эмиль Аликович 1997 г.р. обвиняется в хищении чужого имущества, совершенном в особо крупном размере. Расследование уголовного дела, возбужденного в отношении гражданина Хупория по признакам состава преступления, предусмотренного п. «б» ч. 3 ст. 158 УК РА, проводит следственный отдел УВД по Гагрскому району.
Согласно материалам уголовного дела, обвиняемый, проникший путем свободного доступа через открытую дверь в комнату по месту временного проживания потерпевшей в п. Цандрипш, открыто похитил ювелирные изделия и с места преступления скрылся.
Оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление личности и задержание злоумышленника провели сотрудники УУР МВД совместно с ОУР Гарского РУВД.
Эмиль Хупория содержится под стражей. Расследование продолжается.
Об этом сообщает сайт МВД Абхазии.
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