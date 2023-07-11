ГРАБЕЖ В ГАГРСКОМ РАЙОНЕ

Сухум. 11 июля 2023. Абхазия-Информ. Житель с. Гячрипш Гагрского района Хупория Эмиль Аликович 1997 г.р. обвиняется в хищении чужого имущества, совершенном в особо крупном размере. Расследование уголовного дела, возбужденного в отношении гражданина Хупория по признакам состава преступления, предусмотренного п. «б» ч. 3 ст. 158 УК РА, проводит следственный отдел УВД по Гагрскому району.

Согласно материалам уголовного дела, обвиняемый, проникший путем свободного доступа через открытую дверь в комнату по месту временного проживания потерпевшей в п. Цандрипш, открыто похитил ювелирные изделия и с места преступления скрылся.

Оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление личности и задержание злоумышленника провели сотрудники УУР МВД совместно с ОУР Гарского РУВД.

Эмиль Хупория содержится под стражей. Расследование продолжается.

Об этом сообщает сайт МВД Абхазии.