ИЗ РОССИИ В АБХАЗИЮ ЭКСТРАДИРОВАН ОБВИНЯЕМЫЙ В СОВЕРШЕНИИ ОСОБО ТЯЖКОГО ПРЕСТУПЛЕНИЯ

Сухум. 11 июля 2023. Абхазия-Информ. Генеральной прокуратурой Российской Федерации удовлетворен запрос Генеральной прокуратуры Республики Абхазия о выдаче Саакян Давида Карекиновича, 1994 года рождения, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 105 Уголовного кодекса Республики Абхазия (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека).