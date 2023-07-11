ИЗ РОССИИ В АБХАЗИЮ ЭКСТРАДИРОВАН ОБВИНЯЕМЫЙ В СОВЕРШЕНИИ ОСОБО ТЯЖКОГО ПРЕСТУПЛЕНИЯ

Сухум. 11 июля 2023. Абхазия-Информ. Генеральной прокуратурой Российской Федерации удовлетворен запрос Генеральной прокуратуры Республики Абхазия о выдаче Саакян Давида Карекиновича, 1994 года рождения, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 105 Уголовного кодекса Республики Абхазия (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека).
Материалами уголовного дела установлено, что 29 мая 2022 года в городе Гагра Саакян Д.К., в результате внезапно возникшей ссоры с гражданином Республики Абхазия Дудукчян Э.Э., 1995 года рождения, действуя умышленно, нанес последнему тяжкие телесные повреждения, от которых последний скончался в больнице.
В марте 2023 года Гагрским районным судом Республики Абхазия в отношении Саакян Д.К. заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, он объявлен розыск.
Саакян Д.К. был задержан на территории Московской области при активном участии абхазских и российских правоохранительных органов.
Решение о розыске и выдаче Саакян Д.К. стало возможным благодаря высокому уровню взаимодействия прокуратур Республики Абхазия и Российской Федерации в рамках реализации соглашения о сотрудничестве и принципа взаимности.
11 июля 2023 года в сопровождении конвоя Министерства внутренних дел Республики Абхазия Саакян Д.К. доставлен в Республику Абхазия.